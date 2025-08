Preiskava avstrijske policije: Slovenec po aretaciji končal v bolnišnici

Zato se je odločil, kot je prvi poročal časnik Večer, da svojo pot nadaljuje. Temu je sledila aretacija. "Kričali so, nato sem zaslišal ukaz, naj dam roke na volan. Eden od njih me je nato zvlekel ven, drugi pa je name sedel. Glavo so mi konkretno udarili ob asfalt, do protokola in zasliševanja pa sploh ni prišlo, ker so me morali takoj odpeljati v bolnišnico," je dodal Slovenec.

Po bolnišnični obravnavi so ugotovili, da razloga za pridržanje ni, o plačilu kazni pa bo odločalo sodišče, kjer bo prav tako zahteval obravnavo v slovenščini. Kazenska ovadba, ki je zaradi policijske racije že vložena, vključuje tudi ravnanje policije z Oraschejem. Po besedah odvetnika udeležencev antifašističnega tabora Rudija Vouka, naj bi šlo za grobe kršitve določil manjšinske zaščite.