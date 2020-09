Preiskava bo pokazala, ali je bil postopek policistov korekten

Na avtobusnem prevozniku Nomago so že včeraj pojasnili, da je voznik zaradi nevarnega vedenja potnice, ogrožanja njegove varnosti in varnosti ostalih potnikov za pomoč poklical nadrejenega, ta pa je poklical policijo. Poudarili so , da je v njihovem podjetju in bo tudi v prihodnje varnost potnikov na prvem mestu.

Medtem ko nasprotniki nošenja mask, pa tudi nekateri politiki, ravnanje policije označujejo za začetek represije in se bojijo tega, kar še prihaja, drugi umirjajo žogico, da si mladoletnica, ki že jutri ne bo več mladoletna, takšne obravnave ni prislužila samo zaradi nenošenja maske, pač pa zaradi nedostojnega vedenja in neupoštevanja policijskih ukazov. Zakon pač mora veljati za vse.

Svojo zgodbo je za Radio 1 opisala tudi mladoletnica. Kot pravi, maske ne nosi nikjer nikoli, saj "niso zakonsko obvezne" in do sedaj na avtobusih zaradi tega ni imela težav. Tokrat jo je voznik opozoril, da mora masko imeti, pregovarjala sta se, ona pa si je še vedno ni hotela nadeti. Ko je na avtobusni postaji na Vranskem zagledala policijo, je takoj pomislila, da je to zaradi nje. Kot pravi, se policistom ni želela identificirati in tudi ni hotela zapustiti avtobusa, kot so ji ukazali. " Zagrabili so me in me zvlekli dol iz avtobusa. Bila sem v šoku, začela sem kričati, padla sem v jok. Vrgla sta me na tla, na beton, me vklenila. Držala sta me na tleh, pet minut sem ju prosila, naj me spustita, da težko diham, ker sta me tako pritiskala na tla," je opisala. Priznala pa je, da ju je med postopkom žalila.

Iz Generalne policijske uprave (GPU) so že včeraj sporočili, da sta policista zaradi kršitve javnega reda in miru pristopila do potnice (pozneje je bilo ugotovljeno, da je mladoletna) in od nje zahtevala osebni dokument, da bi ugotovila njeno identiteto. " Potnica v postopku ni hotela sodelovati, ker pa policista drugače nista mogla ugotoviti njene identitete, sta jo seznanila, da jo bosta zaradi identifikacijskega postopka privedla v policijske prostore. Potnici sta ukazala, da zapusti avtobus, česar pa kljub opozorilu, da bosta zoper njo uporabila prisilna sredstva, če ukaza ne bo upoštevala, ni hotela storiti. Zato sta policista zoper njo uporabila telesno silo (strokovne prijeme) in jo kljub aktivnemu upiranju odpeljala iz avtobusa in jo vklenila ," so opisali dogajanje. Na kraj je prišla potničina mati, s pomočjo katere so policisti ugotovili njeno identiteto, prav tako pa je potnica policistom na vpogled izročila osebni dokument, na podlagi katerega je bila njena identiteta dodatno potrjena, zato sta ji policista takoj snela sredstva za vklepanje in postopek zaključila, so še dodajali na GPU.

Zoper potnico bo policijska enota zaradi kršitve javnega reda in miru (nedostojno vedenje na javnem kraju, nedostojno vedenje do policistov in neupoštevanje nujnih ukazov) in ker osebne izkaznice ni hotela izročiti na vpogled policistoma, podan obdolžilni predlog na pristojno sodišče zaradi kršitve Zakona o varstvu javnega reda in miru in Zakona o osebni izkaznici. Prav tako bo zaradi kršitve odloka vlade o preprečevanju širjenja nalezljivih bolezni covid-19, ker ni uporabljala zaščitne maske na javnem prevozu, zoper njo podan predlog drugemu prekrškovnemu organu oz. ZIRS.

Okoliščine postopka policistov še niso celovito preverjene, bo pa to v skladu s tretjim odstavkom 133. člena zakona o nalogah in pooblastilih policije storila komisija Generalne policijske uprave.

Hojs čestital policistom

V zvezi z incidentom se sicer oglašajo tudi politiki. Potem ko je Matjaž Nemec na Twitterju notranjega ministraAleša Hojsa vprašal, ali to so njegove usmeritve in obvezna navodila, mu je ta odgovoril, da je policiji za strokovno in zakonito posredovanje že izrekel vse čestitke. "Tokrat niso bile potrebne nobene posebne usmeritve."