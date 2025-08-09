Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Slovenija

Preiskava KPK proti Golobu zaključena: kaj so ugotovili?

Ljubljana, 09. 08. 2025 19.29 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Nika Kunaver
Komentarji
55

Preiskava Komisije za preprečevanje korupcije proti predsedniku vlade Robertu Golobu v primeru nekdanje notranje ministrice Tatjane Bobnar je zaključena. Senat je namreč sprejel in Golobu že vročil osnutek končnih ugotovitev, v katerih so po naših informacijah ugotovili, da je Golob kršil Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, ko je politično pritiskal na policijo. Golobov odvetnik sporoča, da sta z Golobom na ugotovitve KPK že odgovorila ter da so vse možnosti še vedno odprte. In zakaj je Golob še v četrtek trdil, da z ugotovitvami ni seznanjen?

V četrtek smo predsedniku vlade Robertu Golobu zastavili novinarsko vprašanje, ali je bil že seznanjen z ugotovitvami KPK v zadevi Bobnar. Še isti dan so iz njegovega kabineta odgovorili, da predsednik vlade ni bil seznanjen z morebitnimi ugotovitvami o konkretnem primeru. Ob tem so zamolčali, da je Golob prejel osnutek ugotovitev in da je nanje že odgovoril. 

Ker KPK postopka ni ustavil, je mogoče sklepati le, da so ugotovili, da je Golob kot predsednik vlade kršil integriteto z izvajanjem političnih pritiskov na Policijo.

"Da, komisija, ko uvede preiskavo, jo zaključi, ali z ustavitvijo postopka ali z izdajo osnutka. Na katerega obravnavana oseba poda izjasnitev, v kateri poda svoje protiargumente, svoje videnje zadeve. To potem komisija preuči, preuči morebitne nove dokaze, se odloči, ali bo izvedla še kakšna zaslišanja," pojasnjuje Tina Divjak, namestnica predsednika KPK. 

Če bodo dokazi in argumenti Goloba dovolj prepričljivi, bo KPK lahko na koncu spremenila svoje stališče in postopek ustavila.

Spomnimo, da je bil Golob decembra lani že zaslišan in je tako že imel priložnost predstaviti svoje stališče. Če Golobovi dokazi ne bodo ničesar spremenili, bo KPK izdal končno odločbo.

Robert Golob
Robert Golob FOTO: Bobo

Premier je pred volitvami zatrjeval, da bi odstopil s položaja, če bi KPK ugotovila kršitev zakona o integriteti. "Zagotovo," je dejal 18. aprila 2022. 

Danes pa na naša vprašanja, ali bo to res storil, ni želel odgovoriti. Je pa odgovoril njegov odvetnik, in sicer, da pričakuje, da KPK ne bo izdala končnih ugotovitev o konkretnem primeru.

Če bi KPK to storila, bi kršila zakon. V takšnem primeru bom štel, da gre za naklepno kršitev zakona, pravi Zdolšek.

"Komisija deluje strokovno, v skladu z zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije. Odvetniki pa so seveda plačani za to, da branijo svoje stranke, in zato lahko uporabljajo vsa pravno dopustna sredstva, vlagajo tožbe in pritožbe ter vršijo pritisk prek medijev," odgovarja Divjak. 

Neodvisne državne inštitucije in sodniki pa so tukaj zato, da na koncu strokovno in neodvisno odločijo, še dodaja.

kpk robert golob
Naslednji članek

Na Ptuju najdaljše urno nihalo na svetu

Naslednji članek

Na slovitem Times Squaru odjeknili streli, aretirali 17-letnika

  • LESTEV
  • NADSTRESEK
  • VINILNI
  • VIJACNIKI
  • CISTILNIK
  • DRSNA VRATA
  • VHODNA VRATA
  • BALKONSKO POHISTVO
  • KOSILNICA
  • KOPALNISKO POHISTVO
  • ZAR
  • REGAL
  • VRTNA HISKA
  • PLASTICNA OMARA
KOMENTARJI (55)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Midelamodrugace
09. 08. 2025 20.50
Janša je najboljše kar premoremo a res? Pa ni znal ene stvari prav narediti, to je samo desna propaganda
ODGOVORI
0 0
EU Dig. Cenzura
09. 08. 2025 20.50
Lazi sprenevedanje, zavajanjex spreobracanje resnice
ODGOVORI
0 0
Midelamodrugace
09. 08. 2025 20.46
+0
Levi samo da ni Janša pa če vse crkne
ODGOVORI
1 1
Midelamodrugace
09. 08. 2025 20.45
-1
Nisi moj premier pa Janša tud ne
ODGOVORI
0 1
Midelamodrugace
09. 08. 2025 20.44
-1
Kako si lahko tako proti Janši potem ga pa presežeš.
ODGOVORI
0 1
PridiNaVIDMAX
09. 08. 2025 20.47
Janša je najboljše od politikov kar jih mamo, pa reč kar češ. Sej tako nimaš nobenega pametnega argumenta, samo kot papiga ponavljaš blesarije, ki ti jih narekujejo tvoji, svoje misli tako ne premoreš.
ODGOVORI
0 0
Midelamodrugace
09. 08. 2025 20.48
Lahko to govoriš komu drugemu
ODGOVORI
0 0
MARATONEC1
09. 08. 2025 20.44
+1
KRIVO.JANŠA bi rekel, da imamo KRIVOSODJE!!!!!!!!!!!!!!!! ⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️
ODGOVORI
2 1
Midelamodrugace
09. 08. 2025 20.43
+1
Tapravi falotek
ODGOVORI
1 0
Miha Bi
09. 08. 2025 20.43
+1
zdej pa še kazenska ovadba zaradi nakupa reševalnih helikopterjev ki to niso.
ODGOVORI
2 1
rogla
09. 08. 2025 20.42
+1
Drži, kot pribito: "Zarečenega kruha ..."!
ODGOVORI
1 0
Midelamodrugace
09. 08. 2025 20.41
+1
Čimprej odstop Slovenija se potaplja
ODGOVORI
2 1
Delavec_Slo
09. 08. 2025 20.40
+3
Nič, KER SO NESPOSOBNI!!!!!!!
ODGOVORI
3 0
MasteRbee
09. 08. 2025 20.32
+3
Vrana vrani ne izkljuje oči.
ODGOVORI
3 0
Srebrnl breg
09. 08. 2025 20.26
+8
Žalostno , da sem ga volil.
ODGOVORI
10 2
Bozjidar
09. 08. 2025 20.35
-7
Se bolj žalostno bo,ce Bomo voliliJJ
ODGOVORI
3 10
MasteRbee
09. 08. 2025 20.40
-1
aha, ker Janša bi bil, za razliko, kriv?
ODGOVORI
1 2
Justi123
09. 08. 2025 20.41
+0
a drugi ne obstajajo? samo to dvoje je?
ODGOVORI
1 1
MARATONEC1
09. 08. 2025 20.49
Ne, KRIVOjANŠA bi rekel imamo krivosodje !!!!!!!!!!!!! A bo sedaj KRIVO.jANŠA v tem primeru rekel končno imamo pravosodje!!!!!!! ⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️
ODGOVORI
0 0
ho?emVšolo
09. 08. 2025 20.25
+2
Zanimivo, da je KPK uspelo sprocesirati zaključno poročilo.
ODGOVORI
2 0
JOSEPH HAYDN
09. 08. 2025 20.23
+6
Najbolj zavarovna etnična skupina s kamenji napadla komunalme delavce
ODGOVORI
7 1
Ricola Swiss
09. 08. 2025 20.27
+3
škilavi je že kdaj rekel, konec je varnostne romantike, sedaj bomo nosili gever za pasom!
ODGOVORI
4 1
rdeca lula
09. 08. 2025 20.19
+1
haha neodvisni
ODGOVORI
2 1
Pikaponca
09. 08. 2025 20.19
+7
Poznamo partijske preiskave, sodne postopke, napredovanja in to je to. )) To smrdi do nebes.
ODGOVORI
7 0
Anion6anion
09. 08. 2025 20.17
+4
In kaj so ugotovili? Nikjer ne piše kaj so ugotovili.
ODGOVORI
4 0
Gorazd16
09. 08. 2025 20.16
+5
Vedno neko mutenje in zapravljanje denarja.
ODGOVORI
5 0
Houdre
09. 08. 2025 20.14
+6
Da je narcisoiden resen bolnik ki mu ni para
ODGOVORI
8 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1065