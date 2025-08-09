Preiskava KPK proti Golobu zaključena: kaj so ugotovili?

V četrtek smo predsedniku vlade Robertu Golobu zastavili novinarsko vprašanje, ali je bil že seznanjen z ugotovitvami KPK v zadevi Bobnar. Še isti dan so iz njegovega kabineta odgovorili, da predsednik vlade ni bil seznanjen z morebitnimi ugotovitvami o konkretnem primeru. Ob tem so zamolčali, da je Golob prejel osnutek ugotovitev in da je nanje že odgovoril.

Ker KPK postopka ni ustavil, je mogoče sklepati le, da so ugotovili, da je Golob kot predsednik vlade kršil integriteto z izvajanjem političnih pritiskov na Policijo.

"Da, komisija, ko uvede preiskavo, jo zaključi, ali z ustavitvijo postopka ali z izdajo osnutka. Na katerega obravnavana oseba poda izjasnitev, v kateri poda svoje protiargumente, svoje videnje zadeve. To potem komisija preuči, preuči morebitne nove dokaze, se odloči, ali bo izvedla še kakšna zaslišanja," pojasnjuje Tina Divjak, namestnica predsednika KPK.

Če bodo dokazi in argumenti Goloba dovolj prepričljivi, bo KPK lahko na koncu spremenila svoje stališče in postopek ustavila.

Spomnimo, da je bil Golob decembra lani že zaslišan in je tako že imel priložnost predstaviti svoje stališče. Če Golobovi dokazi ne bodo ničesar spremenili, bo KPK izdal končno odločbo.