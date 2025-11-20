Preiskava na HSE: Varuh nenapovedano ob sumu zlorabe položaja

Agencija je izvedla preiskavo na podlagi odredbe Okrožnega sodišča v Ljubljani. Delovanje HSE na tem področju naj bi nakazovalo na njegovo strategijo izrinjanja tekmecev s trga proizvodnje in dobave električne energije na debelo na ozemlju Slovenije, to pa bi lahko vplivalo na trgovino med članicami Evropske unije ter predstavlja kršitev zakona o preprečevanju omejevanja konkurence in pogodbe o delovanju EU, izhaja iz objave na spletni strani varuha konkurence.

Sum zlorabe prevladujočega položaja na trgu proizvodnje in dobave električne energije na debelo se kaže zaradi zahteve po izključnem sodelovanju v obliki obveznosti izključne nabave oz. nakupa, v skladu s katero morajo odjemalci električne energije celotno količino električne energije, potrebne za oskrbo prevzemno-predajnih mest, kupovati izključno od podjetja HSE in s celotnim odjemom pristopiti tudi v bilančno shemo HSE, so navedli.

HSE naj bi zlorabil prevladujoč položaj tudi z omejitvijo sodelovanja oz. poslovanja odjemalcev električne energije s tretjimi osebami, z omejitvijo nastopanja odjemalcev električne energije na prijavah, razpisih, dražbah, za katera obstaja obveznost, da morajo slednji predhodno pridobiti soglasje podjetja HSE, ter z določili o plačilu odstopanj in zaračunavanjem čezmejnih prenosnih zmogljivosti, so dodali.

Agencija ima v preiskovalnem postopku, ki je namenjen ugotavljanju obstoja omejevalnih ravnanj, na voljo več preiskovalnih instrumentov, pri čemer je poleg zahteve za posredovanje podatkov in zbiranja informacij najpomembnejša prav preiskava, ki tako predstavlja glavno orodje za odkrivanje dokazov, povezanih z kršitvami konkurenčnega prava, so pojasnili.

"Dejstvo, da je bila preiskava izvedena, ne prejudicira kršitve zakona ali pogodbe, niti ne izida samega postopka oz. njegove uvedbe. Agencija lahko izda sklep o uvedbi postopka po uradni dolžnosti, kadar izve za okoliščine, iz katerih izhaja verjetnost kršitve zakona ali pogodbe," so pojasnili.