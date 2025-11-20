Svetli način
Preiskava na HSE: Varuh nenapovedano ob sumu zlorabe položaja

Ljubljana, 20. 11. 2025 10.15 | Posodobljeno pred 59 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , D. S.
Komentarji
Agencija RS za varstvo konkurence je nenapovedano preiskala poslovne prostore Holdinga Slovenske elektrarne (HSE). Izkazani so namreč utemeljeni razlogi za sum, da je HSE pri prodaji električne energije na debelo zlorabil prevladujoč položaj na trgu proizvodnje in dobave.

Agencija je izvedla preiskavo na podlagi odredbe Okrožnega sodišča v Ljubljani. Delovanje HSE na tem področju naj bi nakazovalo na njegovo strategijo izrinjanja tekmecev s trga proizvodnje in dobave električne energije na debelo na ozemlju Slovenije, to pa bi lahko vplivalo na trgovino med članicami Evropske unije ter predstavlja kršitev zakona o preprečevanju omejevanja konkurence in pogodbe o delovanju EU, izhaja iz objave na spletni strani varuha konkurence.

HSE
HSE FOTO: Bobo

Sum zlorabe prevladujočega položaja na trgu proizvodnje in dobave električne energije na debelo se kaže zaradi zahteve po izključnem sodelovanju v obliki obveznosti izključne nabave oz. nakupa, v skladu s katero morajo odjemalci električne energije celotno količino električne energije, potrebne za oskrbo prevzemno-predajnih mest, kupovati izključno od podjetja HSE in s celotnim odjemom pristopiti tudi v bilančno shemo HSE, so navedli.

HSE naj bi zlorabil prevladujoč položaj tudi z omejitvijo sodelovanja oz. poslovanja odjemalcev električne energije s tretjimi osebami, z omejitvijo nastopanja odjemalcev električne energije na prijavah, razpisih, dražbah, za katera obstaja obveznost, da morajo slednji predhodno pridobiti soglasje podjetja HSE, ter z določili o plačilu odstopanj in zaračunavanjem čezmejnih prenosnih zmogljivosti, so dodali.

Agencija ima v preiskovalnem postopku, ki je namenjen ugotavljanju obstoja omejevalnih ravnanj, na voljo več preiskovalnih instrumentov, pri čemer je poleg zahteve za posredovanje podatkov in zbiranja informacij najpomembnejša prav preiskava, ki tako predstavlja glavno orodje za odkrivanje dokazov, povezanih z kršitvami konkurenčnega prava, so pojasnili.

"Dejstvo, da je bila preiskava izvedena, ne prejudicira kršitve zakona ali pogodbe, niti ne izida samega postopka oz. njegove uvedbe. Agencija lahko izda sklep o uvedbi postopka po uradni dolžnosti, kadar izve za okoliščine, iz katerih izhaja verjetnost kršitve zakona ali pogodbe," so pojasnili.

KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
2fast4
20. 11. 2025 11.20
+1
Nihče nič ne ve, kriv bo hišnik...
ODGOVORI
1 0
brezveze13
20. 11. 2025 10.53
+2
darko 32 denar kot navajač uporabljen v druge namene, dvomim, vsi ti bizgeci od romov dobivajo socialca, vozijo se z dobrimi avtomobili s svojo imovino ne glede na kvaliteto ravnajo kot svinje z bučo nobene odgovornosti do ničesar. Država sploh ne bi smela to tolerirati ampak kot nekoč tudi mi navadni državljani, če si izgubil službo si se prijavil na borzo in dobival nadomestilo dohodka glede na čas ki si bil zaposlen za 15 let delovne dobe 6 mesecev nadomestilo , v tem času si se moral zaposliti če si hotel preživeti, danes greš na csd zaprosiš za pomoč ne za delo doma ležiš in čakaš da ti sede na bančni račun denarček, to je totalno zgrešeno . prvo se je potrebno potruditi in nekaj prispevati družbi, a vlada podaljšuje starostno dobo upokojitve nabija vsemogoče davke lastnikom podjetij kmetom in delavcem a lenuhe podpira, nekdo ki ima vsaj 25 let delovne dobe dobi borih 400-500 € pokojnine s tem da še ima vedno obveznosti in dajatve do države drugi lenuh ki nima ure delovne dobe niti ni nikoli iskal zaposlitve dobi čez 800 € socialne pomoči plus kritje vseh obveznosti zavarovanje stanarino otročki vrtec in to smatrajo da je država prikrajšala rome z nepravilno razdelitvijo namenskega denarja
ODGOVORI
3 1
Darko32
20. 11. 2025 11.24
No vidiš. Zelo zgrešeno si mi odovoril. Pustiva socialne transferje ob strani. Pustima ob strani maniuliranje glede prijemkov. lavni problem je ri nas, da se transakcije v javni upravi ponarejajo da te glava boli. Če gre za nek namen naj gre tja. Ti pa točno to govoriš, da podpiraš takšno ekonomijo in potem se dela tako, da se poročila FINANČNA prirejajo z 900 na uro in sočasno omogoči korupcija na celi črti.
ODGOVORI
0 0
Verus
20. 11. 2025 10.41
+4
Fiktivne preiskave, da se lahko potem reče "saj je bila preiskava". Če ste opazili vzorec v Sloveniji - začne se preiskava, preberete v medijih, nikoli pa ne preberete, da je nekdo kaznovan, zaprt itd. Uspešno so ukinili poročanje o milijonskih korupcijskih poslih samega pravosodja...
ODGOVORI
4 0
Darko32
20. 11. 2025 10.34
+0
Kam gremo. Sume zlorabe se lahko komentira a tam, ko vidimo, da so župani se naredili BIZGECE in denar za ROME namenili za drue stvari pa je onemogočeno komentiranje. Bodimo pošteni in realni, da vsak zakaj ima svoj zato. Še večji paradox je, daniti sami župani ne vedo koliko imajo ROMOV medseboj. Torej je pa res anarhija in to ovorijo župani sedaj, da so ogroženi. Dajmo raje to področje narediti bilj pregledno in pšteno. Sedaj je izpadlo, da so DOLENČKI pljunili denar ROMOM in to bo šele tragikomedija.
ODGOVORI
3 3
brezveze13
20. 11. 2025 10.32
+4
saj od njih je elektrikar golob nabavljal in preprodajal el, energijo toda eles ima vsaj v lasti tudi el infrastrukturo , golob pa samo papirje brez vseh stroškov proizvodnje ali vzdrževanja. sedaj jim je pa poslal preizskavo namesto da preizskuje sebe
ODGOVORI
5 1
