Preiskava na pogorišču Mozirske koče se nadaljuje, pričakujejo še sodnega izvedenca

Uradna preiskava v zvezi s požarom v Mozirski koči tako še poteka, sanacija požarišča pa se bo nadaljevala predvidoma prihodnji konec tedna, so sporočili iz PD Mozirje. Kot napovedano, so kriminalisti včeraj nadaljevali s preiskavo, vendar so delo za nekaj časa prekinili, ker na pogorišču naše najstarejše planinske koče v začetku tedna pričakujejo še sodnega izvedenca.

Aktivnosti, povezane s sanacijo in načrtom obnove, pa bodo nadaljevali v ponedeljek, ko se bodo sestali s predstavniki občine Mozirje, projektantko nove koče Darjo Bezovnik Planovšek, urbanistom, predstavnikom Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave in drugimi strokovnjaki. Čez teden pričakujejo tudi dostavo kontejnerjev Civilne zaščite, ki jim bodo pri sanaciji in obnovitvenih delih služili za shranjevanje orodja in ostalega materiala.