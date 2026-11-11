Preiskava požara v Logatcu bo zahtevna ter dolgotrajna

Kriminalisti bodo z ogledom kraja požara pričeli takoj, ko bodo vzpostavljeni ustrezni pogoji za varno delo, so še sporočili ljubljanski policisti. Ocenjujejo, da bodo z ogledom lahko začeli danes.
"Glede na obsežnost pogorišča in zahtevnost intervencije je pričakovati, da bosta ogled kraja in nadaljnja kriminalistična preiskava zahtevna ter dolgotrajna. Kriminalisti bodo v okviru preiskave opravili temeljit ogled kraja požara, zavarovali in preučili najdene sledi ter druge dokaze, zbirali obvestila in opravili druge potrebne preiskovalne aktivnosti, da bi ugotovili vzrok požara in vse okoliščine njegovega nastanka. Pri tem bodo preverjali tudi morebitni obstoj elementov kaznivega dejanja," so aktivnosti, ki sledijo, napovedali na PU Ljubljana.
Prebivalcem še vedno svetujejo preventivno prekuhavanje vode, dokler ne bodo znani rezultati analize vode, ki jo bo predvidoma danes vzorčil Nacionalni inštitut za javno zdravje. "O rezultatih analiz vzorčenja vode, zraka in morebitnih drugih vzorčenjih bo javnost obveščena pravočasno, zato naprošamo za spremljanje spletne strani Občine Logatec, Facebook strani Občine Logatec in Civilne zaščite Logatec," so zapisali na spletni strani občine.
Gasilci: Po vrnitvi s požarišča se nimamo kje stuširati
Dan po naporni intervenciji so gasilci PGD Dolnji Logatec objavili daljši zapis, v katerem so opozorili, da se po odhodu s požarišča delo za njih še ne konča. "Po vrnitvi v gasilski dom nas čakajo še pranje, čiščenje in pospravljanje opreme, da bo pripravljena za naslednji izvoz. Veliko opreme je poškodovane ali uničene."
Opozorili so, da imajo v trenutnem gasilskem domu prostorsko stisko, prav tako nimajo ustreznega prostora za pranje in pospravljanje opreme. "Po vrnitvi s požarišča pa se nimamo kje stuširati. To so osnovni pogoji za delo, ki ga opravljamo za našo skupnost in menimo, da jih upravičeno zahtevamo saj se gre v največji meri za naše lastno zdravje."
Tudi v luči predvolilnega časa pristojne pozivajo, naj pri načrtovanju novega gasilskega doma upoštevajo njihove predloge, ki ustrezajo potrebam sodobnega gasilstva.
Zagorelo nekaj po 22. uri
Požar je v ponedeljek nekaj po 22. uri izbruhnil v podjetju Blok v industrijski coni Zapolje. Gasilci so uspeli zavarovati vse sosednje objekte, tako da se ogenj ni razširil na nobenega od sosednjih objektov.
Na terenu je bilo 41 gasilskih enot iz osmih gasilskih zvez, in sicer Logatec, Vrhnika, Cerknica, Dolomiti, Brezovica, Idrija, Postojna in Ljubljana. Skupaj je v zelo zahtevni intervenciji sodelovalo že okrog 200 pripadnikov gasilskih društev, civilne zaščite in drugih strokovnih služb, so pojasnili na torkovi novinarski konferenci v Logatcu.
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