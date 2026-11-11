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Slovenija

Preiskava požara v Logatcu bo zahtevna ter dolgotrajna

Logatec, 11. 11. 2026 09.13 pred 45 minutami 2 min branja 3

Avtor:
N.L. STA
Požar v Logatcu

Požar, ki je v ponedeljek zvečer izbruhnil v industrijski coni v Logatcu, so že v torek omejili, na kraju pa še potekajo aktivnosti interventnih služb. Vzrok požara za zdaj še ni znan in bo predmet nadaljnje kriminalistične preiskave, so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana. Medtem gasilci PGD Dolnji Logatec opozarjajo, da nujno potrebujejo nov gasilski dom, saj v trenutnem objektu nimajo ustreznega prostora niti za pranje in pospravljanje opreme.

Kriminalisti bodo z ogledom kraja požara pričeli takoj, ko bodo vzpostavljeni ustrezni pogoji za varno delo, so še sporočili ljubljanski policisti. Ocenjujejo, da bodo z ogledom lahko začeli danes.

"Glede na obsežnost pogorišča in zahtevnost intervencije je pričakovati, da bosta ogled kraja in nadaljnja kriminalistična preiskava zahtevna ter dolgotrajna. Kriminalisti bodo v okviru preiskave opravili temeljit ogled kraja požara, zavarovali in preučili najdene sledi ter druge dokaze, zbirali obvestila in opravili druge potrebne preiskovalne aktivnosti, da bi ugotovili vzrok požara in vse okoliščine njegovega nastanka. Pri tem bodo preverjali tudi morebitni obstoj elementov kaznivega dejanja," so aktivnosti, ki sledijo, napovedali na PU Ljubljana.

Prebivalcem še vedno svetujejo preventivno prekuhavanje vode, dokler ne bodo znani rezultati analize vode, ki jo bo predvidoma danes vzorčil Nacionalni inštitut za javno zdravje. "O rezultatih analiz vzorčenja vode, zraka in morebitnih drugih vzorčenjih bo javnost obveščena pravočasno, zato naprošamo za spremljanje spletne strani Občine Logatec, Facebook strani Občine Logatec in Civilne zaščite Logatec," so zapisali na spletni strani občine.

Gasilci: Po vrnitvi s požarišča se nimamo kje stuširati

Dan po naporni intervenciji so gasilci PGD Dolnji Logatec objavili daljši zapis, v katerem so opozorili, da se po odhodu s požarišča delo za njih še ne konča. "Po vrnitvi v gasilski dom nas čakajo še pranje, čiščenje in pospravljanje opreme, da bo pripravljena za naslednji izvoz. Veliko opreme je poškodovane ali uničene."

Opozorili so, da imajo v trenutnem gasilskem domu prostorsko stisko, prav tako nimajo ustreznega prostora za pranje in pospravljanje opreme. "Po vrnitvi s požarišča pa se nimamo kje stuširati. To so osnovni pogoji za delo, ki ga opravljamo za našo skupnost in menimo, da jih upravičeno zahtevamo saj se gre v največji meri za naše lastno zdravje."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

 

Tudi v luči predvolilnega časa pristojne pozivajo, naj pri načrtovanju novega gasilskega doma upoštevajo njihove predloge, ki ustrezajo potrebam sodobnega gasilstva.

Zagorelo nekaj po 22. uri

Požar je v ponedeljek nekaj po 22. uri izbruhnil v podjetju Blok v industrijski coni Zapolje. Gasilci so uspeli zavarovati vse sosednje objekte, tako da se ogenj ni razširil na nobenega od sosednjih objektov.

Na terenu je bilo 41 gasilskih enot iz osmih gasilskih zvez, in sicer Logatec, Vrhnika, Cerknica, Dolomiti, Brezovica, Idrija, Postojna in Ljubljana. Skupaj je v zelo zahtevni intervenciji sodelovalo že okrog 200 pripadnikov gasilskih društev, civilne zaščite in drugih strokovnih služb, so pojasnili na torkovi novinarski konferenci v Logatcu.

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KOMENTARJI3

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galeon
11. 11. 2026 09.31
IN se najdejo. Zdaj bi radi nov dom, pa novo opremo, pa nov avto, pa,pa. Vsaka vas se ima za tako pomembno, dela pa nobenega.
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-1
1 2
hojladri123
11. 11. 2026 09.50
In ti se najdeš to napisati ravno na objavo Dolnjega logatca, ki imajo dejansko v večjem delu sezone DNEVNO intervencije na avtocesti. Pelji se enkrat mimo njihovega orodišča in videl boš kje so... Ne rečem, v Sloveniji je res 70% preveč gasilskih društev in bi jih mogli veliko združiti, ampak Dolnji logatec res ni eno izmed teh društev. Pa nisem njihov član, sem iz čisto drugega konca Slovenije.
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+1
1 0
Hugh_Mungus
11. 11. 2026 10.09
Kako ti vedno uspe napisat najbolj trapast komentar?! Slovenska ureditev gasilstva s PGDji je še vedno daleč cenejša, kot če bi morali imeti namesto tisoče prostovoljcev poklicbe gasilsje brigade v vsakem kraju. V bistvu se država šlepa na dobroti prebivalcev, ki ti počno zastonj
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0 0
bibaleze
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