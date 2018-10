Preiskava šele pet let po razkritju: 'Lotili so se malih rib'

Nas mora skrbeti, da gredo policisti in tožilci v tovrstne preiskave šele po petih letih od prvih razkritij, kdo je šibek člen, policija, tožilstvo ali sodstvo, ki daje odločitve za uporabo posebnih metod in sredstev? Je to dosedanja vladajoča politika, ki ni dajala signalov, da želi resnično obračunati s korupcijo v zdravstvu? Na ta vprašanja so odgovarjali gosti v oddaji 24UR ZVEČER, Marko Noč , predstojnik oddelka za intenzivno interno medicino na UKC Ljubljana, Jelka Godec , nekdanja predsednica preiskovalne komisije DZ o ugotavljanju zlorab v zdravstvu na področju prodaje in nakupa žilnih opornic ter Janez Lavre nekdanji vršilec dolžnosti direktorja kliničnega centra v Mariboru.

Kriminalisti in tožilci so potrebovali kar dve leti, da so po prvih razkritjih v javnosti glede žilnih opornic včeraj opravili hišne preiskave na 16 naslovih . A še pred policijo in tožilci je svoje delo opravila parlamentarna preiskovalna komisija.

Na drugi strani pa so zdravniki, ki jih sumijo prejemanja daril za posle v vrednosti 100 in več tisoč evrov. Po naših neuradnih informacijah so med preiskovanimi v Mariboru zdravniki Vojko Kanič , Igor Balevski in Dejan Perša , v Celju Dragan Kovačić , v Ljubljani pa Matjaž Bunc in Darko Zorman .

Predkazenski postopek poteka zoper deset fizičnih in dve pravni osebi. Preiskovalci NPU in kriminalisti so se tako oglasili tudi pri Mirku Gašpariću , ki je skupaj s svojo ženo Irmo Košutar Gašparić lastnik podjetij Animus in Vasc Med.

Jelka Godec: Lotili so se majhnih rib

In to - poleg dejstva, da so potrebovali kar pet let do izvedbe preiskav - je zmotilo tudi Jelko Godec, ki poudarja, da so tam odkrili največje nepravilnosti. Mark Medical je imel visok tržni delež v Sloveniji pri prodaji žilnih opornic, čez 90 odstotkov v določenih trenutkih. Največja netransparentnost se je dogajala ravno s tem podjetjem v UKC Ljubljana. "In še enkrat poudarjam, da so očitno nekateri zaščiteni." Animus in Vasc Med sta manjša dobavitelja proti vsem ostalim, ki so tudi omenjeni v poročilu."To je veliko presenečenje in razočaranje in jaz pričakujem od NPU, da bodo nadaljevali s preiskavo Mark Medicala."In še dodaja: "Lahko rečem, da so se lotili malih rib."

Na vprašanje, ali je šlo pri včerajšnjih kriminalističih preiskavah bolj za predstavo za javnost in preusmeritve pozornosti, Lavre opiše svoj primer v UKC Maribor. "Ko sem zaznal nepravilnosti v UKC Maribor in ko sem zaradi posla z žilnimi opornicami odpustil pomočnika za nabavo in ga tudi ovadil, se ni zgodilo praktično nič. Na delovnem sodišču bo verjetno postopek padel. Kriminalisti pa niso zaznali elementov kaznivega dejanja." Zanimivo pa je, da je Lavre s strani državne revizijske komisije zaradi istega posla, zaradi katerega je podal ovadbo in odpustili pomočnika šefa nabave, zdaj v prekrškovnem postopku. Na to odgovarja: "To je smešno in nerazumno, a skrb vzbujajoče."

Godčeva poudarja, da ne sme biti vsa pozornost samo na zdravnikih, temveč tudi na dobaviteljih. "Večji dobavitelji so redno obiskovali zdravnike, tudi pričanja so potrdila, da so se lahko dobavitelji prosto sprehajali po bolnišnici in ponujali različne usluge." Pa ne samo dobavitelje, tudi direktorje, ki so podpisovali takšne pogodbe in nabavnike, ki so vedeli za to. "Treba je pogledati tistega, ki daje podkupnino in tistega, ki sprejema." Ob tem pa še enkrat poudarja, da je očitno nekdo zaščiten in se ga ne preiskuje.