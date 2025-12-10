Preiskava smrti Aleša Šutarja še poteka, tožilstvo še ni vložilo obtožnice

Še vedno ni končan niti inšpekcijski nadzor varovanja zabave, ob robu katere se je zgodil tragični dogodek, so povedali na ministrstvu za notranje zadeve.

Policija je sicer v zvezi z napadom na Aleša Šutarja 25. oktobra pred klubom LokalPatriot, ki je imel za posledico Novomeščanovo smrt, prijela 21-letnega pripadnika romske skupnosti, ki je v priporu.

Po poročanju Dnevnika pa naj bi vsaj pet prič pred sodnikom v preiskavi dejalo, da napadalec ni 21-letnik, od tega naj bi tri tudi povedale, kdo naj bi bil pravi napadalec. Šlo naj bi za mladoletnega Roma, bratranca priprtega 21-letnika.