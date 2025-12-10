Preiskava smrti Aleša Šutarja še poteka, tožilstvo še ni vložilo obtožnice

Še vedno ni končan niti inšpekcijski nadzor varovanja zabave, ob robu katere se je zgodil tragični dogodek, so povedali na ministrstvu za notranje zadeve.
Policija je sicer v zvezi z napadom na Aleša Šutarja 25. oktobra pred klubom LokalPatriot, ki je imel za posledico Novomeščanovo smrt, prijela 21-letnega pripadnika romske skupnosti, ki je v priporu.
Po poročanju Dnevnika pa naj bi vsaj pet prič pred sodnikom v preiskavi dejalo, da napadalec ni 21-letnik, od tega naj bi tri tudi povedale, kdo naj bi bil pravi napadalec. Šlo naj bi za mladoletnega Roma, bratranca priprtega 21-letnika.
Kot poroča časopis, naj bi 37-letnik, ki je v preteklosti delal za varnostno službo, ki je varovala zabavo, povedal, da je pred klubom videl varnostnika, ki se je pogovarjal s Šutarjem, zraven pa je bila skupina Romov. Pri tem naj bi videl, kako je Šutarja s pestjo v čeljust udaril bratranec 21-letnika. Podobno naj bi pričali tudi dve srednješolki. Da Šutarja ni udaril 21-letnik, naj bi pričala tudi dva Roma iz že omenjene skupine, pri čemer pa nista vedela, kdo naj bi ga dejansko udaril.
Na tožilstvu na vprašanje, ali to drži, niso odgovorili, ker da preiskava še vedno traja.