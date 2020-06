Preiskava: V incident na italijanski meji sta, kot kaže, res bila vpletena slovenska vojaka

Kot smo izvedeli, so dogodek v strogi tajnosti in najožjem krogu preiskovali najizkušenejši kriminalisti z Uprave kriminalistične policije in vojaška obveščevalna služba OVS. Včeraj so se vojaški kriminalisti sestali s policijskimi in po prvih ugotovitvah je nastala velika zagata. Preiskavo so včeraj prepustili vojaškim kriminalistom, ki jih usmerja koprsko okrožno državno tožilstvo.

Danes pa ima direktor OVS polne roke dela z obveščanjem vojaškega in političnega vrha.

Policisti so namreč po preiskavi in pogovoru z domnevnim oškodovancem ugotovili, da vse kaže, da se je dogodek z vpletenostjo slovenskih vojakov odvil, a le da dan prej, kot je bilo prvotno poročano. 32-letni dvojni državljan Slovenije in Italije s prebivališčem na naši strani meje je po fotografijah prepoznal vojaka, ki sta ga ustavila kot civilno osebo in mu, kot kaže, za kratek čas odvzela prostost.