Črna kronika

Vlomil v lokal in se napil, odpeljali so ga v bolnišnico

Ljubljana, 19. 08. 2025 12.08

L.M.
8

Policisti v Ljubljani preiskujejo vlom v gostinski lokal, kjer je osumljenec ukradel več alkoholnih pijač. Zaradi poškodb in opitosti so ga odpeljali v klinični center. Policisti bodo zoper njega podali kazensko ovadbo.

S PU Ljubljana sporočajo, da so bili včeraj okoli 6.30 obveščeni o vlomu v gostinski lokal na območju središča Ljubljane. Zaposleni so opazili osumljenca in o dogodku obvestili Policijo.

Vlom
Vlom FOTO: Shutterstock

Po do zdaj zbranih podatkih je bilo ugotovljeno, da je osumljenec vlomil v lokal in v njem popil več alkoholnih pijač. Zaradi opitosti in manjših poškodb, ki jih je dobil ob vlomu, je bil z reševalnim vozilom odpeljan v UKC Ljubljana.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in bodo zoper osumljenca podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

KOMENTARJI (8)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
brezveze13
22. 08. 2025 13.23
žeja je huda reč, lahko tudi dehidriraš
ODGOVORI
0 0
CenterDesno
19. 08. 2025 20.14
Ta pa je res bil žejen..taprav slovenc :)
ODGOVORI
0 0
flojdi
19. 08. 2025 18.22
??v bolnico.jest bi ga v zapor ali pa pred vrata ali pa pod most..domov vsekakor ne;ce ga ima
ODGOVORI
0 0
OmniLiberalec42
23. 08. 2025 09.10
Kje misliš, da bo naslednja postaja po bolnici?
ODGOVORI
0 0
MucaNeGrize
19. 08. 2025 15.33
+4
malo zgodaj je še...ponavadi si tako uredijo zimovanje konec oktobra...novembra....zima na ulici je hudič
ODGOVORI
4 0
devlon
19. 08. 2025 15.20
+3
mu je oprosceno..ker je bil žejen
ODGOVORI
3 0
rogla
19. 08. 2025 15.13
+0
So nadzorne kamere res predrage?
ODGOVORI
1 1
konc
19. 08. 2025 14.25
+0
Ta ga verjetno že zunaj naprej pije.
ODGOVORI
1 1
