Vlomil v lokal in se napil, odpeljali so ga v bolnišnico

S PU Ljubljana sporočajo, da so bili včeraj okoli 6.30 obveščeni o vlomu v gostinski lokal na območju središča Ljubljane. Zaposleni so opazili osumljenca in o dogodku obvestili Policijo.

Po do zdaj zbranih podatkih je bilo ugotovljeno, da je osumljenec vlomil v lokal in v njem popil več alkoholnih pijač. Zaradi opitosti in manjših poškodb, ki jih je dobil ob vlomu, je bil z reševalnim vozilom odpeljan v UKC Ljubljana.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in bodo zoper osumljenca podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.