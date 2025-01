Požar v dijaškem domu: sum storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti

Kriminalisti so včeraj popoldan zaključili z ogledom kraja požara in še nadaljujejo z ugotavljanjem samega vzroka požara v dijaškem domu na Poljanah. Aktivnosti Policije so sedaj še usmerjene v zbiranje obvestil in preverjanje vseh okoliščin, v teku pa so tudi kriminalistično forenzične preiskave zavarovanih sledi požara: "Dejstvo je, da požar uniči večino sledov, zato je preiskava tovrstnih kaznivih dejanj zahtevna in lahko traja dalj časa. Kriminalisti trenutno preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti po 314. členu Kazenskega zakonika, o vseh ugotovitvah pa bodo obveščali pristojno državno tožilstvo."

Na Policijski upravi Ljubljana so dodatno pojasnili še, da sum storitve kaznivega dejanja preiskujejo, ker je požar sploh nastal. Opozorili so, da to ne pomeni nujno, da že imajo osumljenca ali da se bodo sumi potrdili. Preiskava požara pa da lahko traja mesece, saj morajo zaključiti delo kriminalisti in forenziki, opravili pa bodo tudi pogovore, pregledali morebitne varnostne kamere in druge dokaze, so pojasnili.