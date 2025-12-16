Naslovnica
Kdo je odgovoren za smrt Aleša Šutarja?

Ljubljana, 16. 12. 2025 06.00 pred 1 uro 4 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER T.H.
Aleš Šutar

Kako je doslej potekala preiskava zoper prvega domnevnega osumljenca za smrt Aleša Šutarja in zakaj se v javnosti pojavlja vse več ugibanj, da je za tragični dogodek odgovoren nekdo drug, ne pridržani 21-letnik? Odvetnik Gorazd Fišer pričakuje, da bo postopek zoper njegovo stranko ustavljen. Po naših neuradnih informacijah naj bi novi domnevni osumljenec pred preiskovalnega sodnika stopil že pred približno dvema tednoma. Gostje oddaje 24UR ZVEČER so bili pravni strokovnjak Miha Šepec, poslanka NSi Vida Čadonič Špelič in ribniški župan Samo Pogorelc.

Po naših neuradnih informacijah naj bi Policija imela novega domnevnega osumljenca, ki naj bi sicer pred preiskovalnega sodnika stopil že pred približno dvema tednoma, so poročali oddaji 24UR ZVEČER.

Po tem, ko je novomeško sodišče v petek izpustilo 21-letnega osumljenca za smrt Aleša Šutarja, ki je v priporu sedel vse od oktobrske tragedije, smo obiskali Novo mesto, kjer so nam domačini zaupali svoje presenečenje in zaskrbljenost nad odločitvijo pravosodja.

Minister za notranje zadeve Branko Zlobko je na ponedeljkovi novinarski konferenci pojasnil, da so nekatere priče napada med zaslišanjem pri preiskovalnem sodniku spremenile svoje izjave.

Preberi še Neuradno: Policija naj bi imela še enega osumljenca

Osumljenčev zagovornik, odvetnik Gorazd Fišer, je odločitev sodišča o odpravi pripora utemeljil takole: "Izpuščen je bil zato, ker je preiskava pokazala, da on ni bil tisti, ki je imel fizični kontakt s sedaj pokojnim gospodom Šutarjem, ampak je bil to nekdo drug". In kot dodaja, je v celotni zadevi najbolj zaskrbljujoče, "da v tako medijsko razvpiti zadevi organi pregona naredijo tako, da ovadijo in sprožijo postopek zoper klienta, ki ni ničesar storil, ve pa se, kdo je to storil in za njega pa postopka ni".

Čeprav postopek zoper Fišerjevo stranko trenutno še ni ustavljen, odvetnik pričakuje, da bo v nadaljevanju prišlo do ustavitve postopka, "saj kaj drugega ne more biti". 

Kaj bi bil edini opravičljiv razlog za menjavo osumljenca?

V studio je prišel kazenski pravnik Miha Šepec, ki je najprej komentiral Fišerjeve navedbe, "da se ve, kdo je to storil, zoper njega pa postopka ni". 

Šepec poudarja, da je treba ugotoviti, ali je sodišče dejansko povedalo, da trenutni osumljenec ni imel fizičnega stika z žrtvijo, je res edina možnost, da se ta postopek ustavi in da se začetek postopek novega zoper novega osumljenca. Če pa je sodišče zgolj izrazilo dvom o nadaljevanju pripora, pa je še vse odprto, pojasnjuje pravnik. Je pa storilec lahko samo eden, poudarja.

A priče so pred preiskovalnim sodnikom spreminjale izjave, vse manj je bilo izjav zoper prvoosumljenega in vse več zoper novega osumljenca. Šepec pojasnjuje, da policija zbira zgolj informacije, ki so lahko koristne za nadaljevanje postopka ali za aretacijo, nimajo pa "resne dokazne vrednosti', na katero bi sodišče lahko oprlo sodbo. Izjave, dane preiskovalnemu sodniku, pa že imajo pravo dokazno vrednost, na kar se lahko opre tudi sodba.

Pričanja so v kazenskem postopku sicer med najmanj zanesljivimi dokazi, dodaja Šepec, zato je preverjanje kredibilnosti prič izjemno pomembno. Posebno pozornost je treba nameniti pričam, ki so v tesnih povezavah z osumljenci, kot so družinski člani ali prijatelji, saj je njihova verodostojnost bistveno nižja v primerjavi z objektivnimi pričami.

"Edino opravičilo menjave osumljenca je to, da bi prvotno priče izpričevale eno, in bi policija res verjela, da je osumljenec samo en, potem bi se pa te priče premislile, prišle bi kar neke nove priče, ki jih očitno prej nismo mogli izslediti. To bi bil edini utemeljeni opravičljivi razlog, sicer pa gre pomoje tukaj za kar malomarno delo policije v tako odmevni kazenski zadevi," opozarja.

Šepec ob tem izpostavlja, da je v odmevnih zadevah javnost upravičena do določenih informacij. Skrivanje za "tajnostjo postopka" in odtegovanje informacij je po njegovem mnenju povsem neutemeljeno in lahko služi zgolj "skrivanju napak, ki so se morebiti tukaj zgodile".

Pogovor z Vido Čadonič Špelič in Samom Pogorelcem

Ali bi moralo tožilstvo preiskavo v primeru Šutar na podlagi spremenjenih izjav prič že prej razširiti tudi na osumljenca, ki so ga obremenile priče? Kakšno izkušnjo ima z delovanjem policije, tožilstva in sodišča ribniški župan Samo Pogorelc, ki sta ga pred pol leta pretepla Roma? 

Sta SDS in NSi z zahtevo po odstopu premierja Roberta Goloba zaradi odprave pripora za prvoosumljenga, vršila nedopusten pritisk na institucije? V Golobovi Svobodi zahtevo NSi ocenjujejo kot skrajno populistično in škodljivo. V studio pa je prišla Vida Čadonič Špelič iz Nove Slovenije, ki je v petek, kot tudi predsednik SDS Janez Janša, zahtevala odstop predsednika vlade. Tako Čadonič Špeličeva kot Pogorelc sta bila gosta naše oddaje. 

Minister za notranje zadeve je sicer včeraj še zatrdil, da zadeva ni ustavljena, da se nadaljuje, ter da bo za smrt Aleša Šutarja storilec odgovarjal.

Od polnoči nižje cena bencina, dizla in kurilnega olja

