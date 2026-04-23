Slovenija

Preiskave pri županu Arsenoviču: pri enem od osumljenih našli več kot 1 MIO. gotovine

Ljubljana, 23. 04. 2026 18.30 pred 1 uro 10 min branja 51

Avtor:
Nika Kunaver
Volitve v Mariboru

Koliko časa se bo drugi najmočnejši župan v državi, mariborski Saša Arsenovič, še lahko uspešno otresal očitkov o hudi korupciji, v kateri naj bi bil, glede na sodno odredbo, ki smo jo pridobili, eden glavnih akterjev? Razkrivamo, da so po naših neuradnih podatkih pri soosumljenem mariborskem podjetniku Tomažu Polaku, ki naj bi pri sporni preprodaji zemljišča v Mariboru deloval skupaj z Arsenovičem, v hišnih preiskavah, opravljenih tik pred parlamentarnimi volitvami konec marca, med drugim našli več kot milijon evrov gotovine.

Popoldne se je sestal mestni svet, več svetnikov je zahtevalo razkritje dokumentov iz kriminalistične preiskave. Vendar vpogleda vanje ne bodo dobili.

"Sodnik, ki je podpisan pod odredbo, nas je obvestil, da odredbe ne smemo razkrivati. Enak odgovor smo dobili iz urada predsednice okrožnega sodišča in specializiranega državnega tožilstva. To je povedalo, da bi se z razkritjem vsebine te odredbe lahko onemogočilo nadaljnje zbiranje informacij in dokazov. Iz tega razloga mestna uprava ne bo razkrila odredbe," je včeraj sporočila direktorica mestne uprave Lidija Krebl.

Podrobnosti iz odredbe za hišno preiskavo bomo objavili tudi v nocojšnji oddaji 24UR ob 19. uri.

Med hišnimi preiskavami zasegli več kot milijon evrov gotovine

Po naših informacijah so kriminalisti v hišnih preiskavah, ki so tik pred parlamentarnimi volitvami potekale na več mariborskih naslovih, med drugim tudi na občini in na domu župana Saša Arsenoviča, pri poslovnežu Tomažu Polaku našli 1,2 milijona evrov gotovine.

Policija nam natančnega zneska ne potrjuje, potrjuje pa, da so poleg "večjega števila elektronskih naprav in podatkov in obsežne dokumentacije zasegli tudi večjo količino gotovine".

Polak pa nam je odgovoril: "zneski so napačni in močno pretirani. Zasegli so podedovana in ostala družinska sredstva, za katera obstajajo jasna dokazila. Nič pa niso zasegli pri meni ampak v družinskem sefu."

Pred našo kamero je danes stopil tudi mariborski župan. Njegove odgovore objavljamo v nadaljevanju.

Ob tem dodaja, da gre za konstrukt in napačno interpretacijo poslov v zvezi z nakupom spornega zemljišča. 

Na vprašanje, ali so pri njemu kriminalisti res zasegli tudi seznam, kdo mu je prinašal gotovino in komu jo je izplačeval, pa ni odgovoril.

Podrobnosti 207 strani dolge sodne odredbe

Kaj torej razkriva 207 strani dolga odredba za hišno preiskavo, pod katero je podpisan preiskovalni sodnik mariborskega okrožnega sodišča? Odredbo smo prejeli neuradno.

Mariborski župan Saša Arsenovič je, kot navajajo preiskovalci, ključni akter v domnevni kriminalni dejavnosti podkupovanja. Vse skupaj pa se je začelo 21. septembra lani, ko se je v prostorih Nacionalnega preiskovalnega urada zglasil Aleksandar Jovanović.

Jovanović je kriminalistom podal ovadbo zoper Arsenoviča in Tomaža Polaka, lastnika podjetja SH Global in sicer, ker sta, je zatrdil kriminalistom, od njega zahtevala podkupnino pri prodaji zemljišča v mariborskih Studencih.

Ob tem je Aleksandar Jovanović kriminalistom predal tudi dokumente, s katerimi je podkrepil svoje navedbe. Konkretno jim je izročil prodajno pogodbo iz julija 2025, iz katere izhaja, da sta se Tomaž Polak (kot kupec) in Jovanović (kot prodajalec) dogovorila za prodajo zemljišča v vrednosti 1,85 milijona evrov.

Kot je kriminalistom razlagal Jovanović naj bi kupnino prejel deloma v obliki bančnega nakazila v višini 1,55 milijona evrov, za razliko 300 tisoč evrov pa naj bi od Polakove družbe SH Global prejel stanovanje v središču Maribora.

Preiskovalci sumijo, da je Saša Arsenovič storil več korupcijskih kaznivih dejanj: da je jemal podkupnino in sprejemal nedovoljena darila, da je napeljeval k nedovoljenemu sprejemanju podkupnin ter da je sprejemal korist za nezakonito posredovanje. Tomaža Polaka sumijo, da je sprejemal nedovoljena darila in dajal podkupnine. Slavka Koržeta sumijo, da je nedovoljeno sprejemal darila, Tomaža Barado, da je pomagal pri kaznivem dejanju sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje, in Jako Dolenca, da je nedovoljeno dajal darila. Odredba za hišno preiskavo obsega kar 207 strani.

Kdo je Aleksandar Jovanović in kakšna je njegova vloga v zadevi?

Aleksandar Jovanović zastopa 85-letno Angelo Šerbec, zdaj že nekdanjo lastnico več zemljišč na mariborskih Studencih, na zahodnem delu mesta, na desnem bregu reke Drave.

Na teh zemljiščih, ki ležijo sredi stanovanjskega naselja sodobnih družinskih hiš in večstanovanjskih stavb, sta – kot smo poročali leta 2022 – po več kot 20 letih neuspešnih poskusov spremembe namembnosti v zazidljiva zemljišča začela gojiti krškopoljske prašiče.

"Lahko rečete, da je to neke vrste kmečki punt z vilami," je takrat novinarki naše tedenske oddaje Preverjeno med drugim povedal Jovanović.

Na drugi strani je župan Saša Arsenovič takrat komentiral: "Mislim, da je v ozadju bolj izsiljevanje kot pa resnična ljubezen do teh živali, ki jih na koncu tako ali tako pojemo, tako da je to morda nek nov kmetijsko-poljedelski start-up: imaš eno čredo, pa jo seliš iz kraja v kraj, spreminjaš namembnost in dobro gre."

Sestanek z Arsenovičem iz zahteva po podkupnini

Če se vrnemo v september 2025: 1,85 milijona evrov vredna prodajna pogodba med Polakom in Jovanovićem bi morala biti realizirana julija 2025, a se je zaradi urejanja parcelacije pri GURS-u zamaknila vse do 17. septembra 2025, torej štiri dni preden je h kriminalistom prišel Jovanović. Takrat je Tomaž Polak poklical Jovanovića in mu povedal, "da se želi z njim sestati župan Arsenovič, da se dogovorijo glede služnosti oziroma poteka dovozne poti na teh zemljiščih."

Sestanek je potekal 18. septembra 2025 ob 8.30 v zajtrkovalnici Hotela Maribor na Glavnem trgu, ki je v lasti mariborskega župana Arsenoviča.

"Na sestanku, ki se se ga udeležili Arsenovič, Polak in Jovanović, je Arsenovič najprej arogantno napadel Jovanovića zaradi sramote, ki naj bi mu jo napravil zaradi pujsov v času njegove druge kandidature, nato pa mu je rekel, da ima sedaj "hipoteko do mesta"," piše v odredbi.

Dalje v odredbi piše: "Arsenovič je Jovanoviću rekel, da mora mestu za to nekaj dati in mu začel razlagati, da v Mariboru še nimajo postaje oziroma izposojevalnice koles Mbajk na lokaciji Dom pod Gorco, ki je v neposredni bližini predmetnih zemljišč. In da bo on financiral Mbjk na tej lokaciji, in sicer tako, da bo sprva plačal postavitev postaje oziroma izposojevalnico koles na tem območju v višini 40 tisoč evrov, nato pa bo 15 let plačeval po 10 tisoč evrov letno za vzdrževanje."

Skupen znesek, ki bi ga moral plačati Jovanović, je tako znašal 190 tisoč evrov, v nadaljnih pogovorih pa naj bi ga znižali na 150 tisoč evrov. V zameno za ta znesek pa mora Jovanović Polaku znižati že dogovorjeno kupnino za zemljišče.

"Nakar mu je Arsenovič povedal, da teh 150 tisoč evrov pomeni, da so mu pri njem odprta vsa vrata za vse ostale zadeve, kar koli bo pač potreboval od njega."

Sestanek med Arsenovičem, Jovanovićem in Polakom je trajal približno dve uri.

Po odhodu Arsenovča pa naj bi Polak, je razvidno iz odredbe, Jovanoviću dejal: "da je lahko srečen, da jo je tako še dobro odnesel, ker običajno Arsenovič zateva plačilo vnaprej in da tudi sam plačuje županu, saj druge izbire nima, če hoče kaj delati."

Dan po sestanku je Jovanović Polaku posredoval naslednje telefonsko sporočilo:

"Sem pa iskreno jezen in užaljen za včerajšnji manever župana s strani mbajk. Midva sva se vpričo notarja in odvetnika pred dnevi zmenila za ceno 1,7 milijona in ne vem, kaj več naj jaz popuščam."

Arsenoviču in Polaku so kriminalisti od konca septembra lani do 25. januarja letos izvajali najstrožje prikrite preiskovalne ukrepe, ki jih dovoljuje naša zakonodaja. Med drugim so nadzirali njuna telefona in jima prisluškovali. V tem času so ju preiskovalci tudi tajno opazovali ter tajno prisluškovali njunim pogovorom. Preiskovalni sodnik je na predlog preiskovalcev dovolil tudi navidezno podkupovanje ter akriviral tajnega sodelavca, ki ni bil policist, in tajnega policijskega delavca, ki je, kot izhaja iz odredbe, deloval pod krinko. Iz odredbe je razvidno še, da so Polaku dodatno prisluškovali tudi v njegovem avtomobilu.

Podkupovanje za spremembo namembnosti zemljišča

Zakaj naj bi Arsenovič in Polak od Jovanovića sploh zahtevala podkupnino v obliki "obveznega" financiranja projekta Mbajk?

Kot izhaja iz odredbe, naj bi podkupnino pogojevala s spremembo občinskega prostorskega načrta (OPN) Maribora, s katero se je povečala vrednost zemljišč, ki so bila v igri prodaje.

In pozor vse to so, kot je še zapisano v odredbi, "nedvoumno potrdili" tudi dokazi, ki so jih kriminalisti NPU pridobili z izvajanjem zgoraj opisanih prikritih preiskovalnih ukrepov, kot so prisluškovanje, tajno opazovanje in delovanje pod krinko.

Občina Maribor je dejansko začela postopek spremembe konkretnega OPN na predlog župana Saša Arsenoviča.

Če Jovanović na to ne bi pristal pa mu je, je razlagal kriminalistom, Polak "zagrozil", da bo Arsenovič uredil, da bo namesto treh mesecev za pridobitev potrebnih dokumentov, kot je gradbeno dovoljenje, čakal več let.

To naj bi dosegel preko vodje Sektorja za urejanje prostora na mariborski občini, in sicer z besedami: "Lahko Maja pokliče na upravno enoto, namigne tam zaposlenim, da si problematična stranka in posledično čakaš ne nekaj, kar sicer traja par tednov, tudi po par let."

Iz telefonskih prisluškovanj Polaku in Arsenoviču je razvidno, da sta bila redno v stikih prek telefonske kriptirane aplikacije Signal.

Ob tem je v odredbi zabeležen tudi izsek iz telefonskega pogovora med Polakom in njegovo desno roko Slavkom Kožetom, ki je prav tako med osumljenimi, da se višina, ki jo mora Jovanović plačati kot podkupnino lahko dodatno zniža s 150 na 80 tisoč evrov. "80 jurjev je zadnji predlog za oblasti in da s tem dobi božji mir."

Še isti dan je Jovanović po elektronski pošti od Polakovega odvetnika prejel nov osnutek pogodbe z nižjim zneskom.

Jovanović postane tajni policijski sodelavec

Aleksander Jovanović po obisku kriminalistov na Nacionalnem preiskovalnem uradu postane tajni policijski sodelavec. Po domače: kriminalistom s snemanjem pomaga zbirati dokaze, tako da se še naprej udeležuje spornih sestankov.

Eden od njih je potekal 1. oktobra 2025, ko se je sestal s Tomažem Polakom. Tokrat sta se dobila sama, ob 8.45, v mariborski Pohorski kavarni. Pogovor je tekel o prej omenjeni nedovoljeni nagradi.

"Jovanović je Polaku povedal, da od sestanka z dne 18. septembra (z županom Arsenovičem, op. a.) ni mogel k sebi prit, Polak pa mu je na to odgovoril, da Arsenović na tak način dela že osem let."

V nadaljevanju je Polak Jovanoviću povedal, da je glede zahtevane nedovoljene nagrade v višini 80 tisoč evrov na splošno dobro prišel skozi in da se s tem strinja: "... da je 5 % od kupnine dosti denarja in da je pričakoval, da bo Arsenović določil še višji znesek nedovoljene nagrade."

Poti koncu pogovora sta se dokatnila tudi stare stanovanjske hiše na naslovu Ribniška ulica 1, ki jo je Jovanović želel kupiti in na kateri je imela mariborska občina predkupno pravico. Polak mu je povedal: "da mu je v zvezi s tem Arsenovič zagotovil, da se bo občina tej predkupni pravici odpovedala."

Arsenović se ujame v past

V naslednjih tednih se Jovanović ponovno poskuša sestati z Arsenovičem tako preko Polaka, kot tudi preko Tomaža Barade predsednika Športne zveze Maribor in Arsenovičevega prijatelja.

Do sestanka pride 26. januarja letos v večernih urah (ob 20.10 uri) v Športnem centu Barada, kjer se srečata Barada in Jovanović

Tudi ta sestanek kriminalisti tajno opazujejo in pogovoru prisluškujejo, spremljajo pa tudi prihod Arsenovića v športni center. "Se pripelje do poslovne stavbe /.../, iz avtomobila vzame rdečo športno torbo z belim napisom in neznano vsebino ter se peš odpravi v smeri Športnega centra Barada," navajajo v odredbi.

"Saj pride zdaj sem, stušira se," Barada že na začetku sestanka pove Jovanoviću, da prihaja tudi župan Arsenovič, ki se jima nato kmalu pridruži.

Kmalu preidejo na "bistvo zadeve", torej na zahtevo po podkupnini.

Arsenovič Jovanoviću očita, da ga je snemal na prvem sestanku 18. septembra 2025 v Hotelu Maribor. Jovanović očitke ignorira in Arsenoviča vpraša: "Zakaj je moral prav on od vseh 100 tisoč Mariborčanov plačati zahtevano nedovoljeno nagrado v višini 80 tisoč evrov?"

Pogovor je nato tekel o času, ko sta Jovanović in Arsenovič sodelovala ob njegovi prvi kandidaturi za mariborskega župana. Takrat mu je Jovanović posredoval določene dokumente, povezane s podjetjem Tržnica Maribor, v zameno za to uslugo pa so zemljišča v Studencih ostala v predlogu OPN, ki so ga svetniki občine sprejeli 27. februarja 2025.

"Arsenovič je tekom pogovora večkrat poudaril, da je predmetna zemljišča pustil v predlogu OPN kjub takratni medijsko odmevni aferi "Pekrski pujski" in da bi Arsenovič kot župan zaradi te afere bolj pravilno ravnal, če bi v času priprave oziroma sprejemanja OPN odšel do zaposlene na občini in ji naročil, naj zemljišča izvzame iz predloga, kar bi po Arsenovičevem naročilu tudi naredila."

V nadaljevanju je Arsenovič Jovanoviču dejal tudi, da je sam kot župan: "toti tu sedeči tisti, ki mu je omogočil, da je predmetna zemljišča lahko prodal (podjetju Tomaža Polaka, op. a), in sicer s tem, da je OPN sploh sprejel /.../, da mu je spremembo namembnosti in sprejetje OPN omogočil on in ne mestni svet."

Ob tem mu je v pogovoru tudi jasno povedal, da bi bilo zaradi vsega navedenega: "prav, da Jovanović nekaj tudi mestu da."

Pri vprašanju, ali je denar, 80 tisoč evrov, dejansko pristal pri mariborskem županu ali pri Polaku pa se Arsenovič odzove: "te pa naj mi jih nekdo da najprej, da bom vidu kak to zgleda ... mislim pič** mater*** ej."

In še: "ampak ti pa povem, da bi blo fajn, da nekaj tam je, neka družbena odgovornost al nekaj in case off, že zaradi odnosa do Polaka, ki mu je plačal x znesek oziroma mi ni dav glih za dve žemlce."

Arsenovič je Jovanovića spomnil tudi na to, da "se je držal dogovora glede odpovedi predkupne pravice občine v zvezi s hišo v parku", čeprav bi staro meščensko vilo občina dejansko lahko kupila in jo uporabila za štiri javna stanovanja, center za demenco, hospic ali mladinski center, "kar bi potrdili vsi mestni svetniki", je še dodal Arsenovič.

Kako odgovarja Arsenovič na očitke iz odredbe?

Župan druge največje občine v državi je popoldne, pred sejo mestnega sveta, stopil pred našo kamero.

"Tudi sam sem to odredbo v fazi hišnih preiskav prebral in sem takrat rekel isto, kar bom rekel tudi danes, da poteka predkazenski postopek, da se sam ne čutim krivega kjub temu, kar je tam napisano," je povedal.

Vztraja, da v odredbi sploh ni omenjeno podkupovanje: "tisti, ki so jo prebrali, vedo, da ne piše tako, da bi šlo za podkupnino, ampak je šlo za prizadevanje župana za to, da bi se mesto razvijalo skupaj z podporo gospodarstva, da vsak prispeva po svojih močeh tako kot to delamo na vseh dobrodelnih koncertih in vseh ostalih zadevah."

Tomaž Barada pa se danes na naše prošnje za izjavo oziroma odziv ni odzval. Sporočil je, da "zaradi zasedenosti in glede na stanje zadeve žal ni na voljo za naša vprašanja."

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Realistvedno
23. 04. 2026 19.24
Janković & sinovi company Rastoder in Arsenović produkt mafija😂😂 Janša je imel res prav da so ti osebki nedotakljivi in da za njih zakon očitno ne velja😂😂
Odgovori
0 0
Bbcc12
23. 04. 2026 19.24
V zapor z njimi.
Odgovori
0 0
Wolfman
23. 04. 2026 19.23
To je žepnina, ne pa huda korupcija!
Odgovori
0 0
iziizi
23. 04. 2026 19.21
HALLLO ARSENOVIČA PUSTITE PRIMIRU ON JE SVOBODEN IN LAHKO DELA KAR HOČE
Odgovori
0 0
Bbcc12
23. 04. 2026 19.24
Kot Snežič. Samo mirno.
Odgovori
0 0
HardKore
23. 04. 2026 19.20
Človek več niti šparovčka ne sme met...
Odgovori
+1
1 0
Realistvedno
23. 04. 2026 19.19
Imam eno vprašanje za prijatelja a Arsenović je še vedno župan in na prostosti??
Odgovori
+2
2 0
iziizi
23. 04. 2026 19.21
ON BO VEDNO SVOBODEN
Odgovori
0 0
Žmavc
23. 04. 2026 19.18
Pustimo zdaj vsebino. Ta ni važna! Kdo je naročil preiskavo!!? Kdo? To je pomembno!
Odgovori
0 0
ReAnDa
23. 04. 2026 19.18
Zoki ga je slabo učil.
Odgovori
+1
1 0
proofreader
23. 04. 2026 19.17
Babica je imela to shranjeno v nogavici.
Odgovori
+2
2 0
misterbin
23. 04. 2026 19.17
Zaprti bodo tile tolovaji če bo Janša PV in bo odstranil sedanje ljudi na sodstvo ,ker so vsi pod velikim vplivom Goloba .
Odgovori
+2
2 0
proofreader
23. 04. 2026 19.16
Za Kanglerja so protestirali, Arsenovič pa je njihov.
Odgovori
+3
3 0
TheFirstCasualtyOfWarisTruth
23. 04. 2026 19.16
Glede na to da je Arsenović na tapeti, kdaj bo torej Janković. Al bomo dobili le potrdilo da Arsenović nima podkupljenega sodstva kot Đenković
Odgovori
+2
2 0
mackon08
23. 04. 2026 19.15
To so Kekci, če bi jaz imel milijon sporne gotovine bi jo tako skril, da ji še sam nebi našel.
Odgovori
+1
1 0
iziizi
23. 04. 2026 19.22
ZATO JIH PA NE NAJDEŠ
Odgovori
0 0
Žmavc
23. 04. 2026 19.13
Napačnega župana so se lotili!
Odgovori
+0
1 1
BroNo1
23. 04. 2026 19.11
A naslednji pa Janković?
Odgovori
+4
4 0
Alojz F.
23. 04. 2026 19.10
Na Goli otok
Odgovori
+5
5 0
Alojz F.
23. 04. 2026 19.09
Še volte svobodo naj vam vzamejo ves denar. Korupcijo goloba pa ne objavijo ker je cenzura
Odgovori
+4
5 1
SDS_je_poden
23. 04. 2026 19.07
V keho.
Odgovori
+6
6 0
1ddenis1
23. 04. 2026 19.07
Ja in kdo si bo sedaj prilastil ta najden milijon? golob bo odločil?
Odgovori
+4
6 2
LeviTUMOR
23. 04. 2026 19.05
Kjerkoli se nahaja balkanec - kriminal nikoli ni daleč. Zapomnite si to. Sam osebno sem se segregiral od balkana ze vec kot 20 let nazaj. Mislite da mi kej manjka?
Odgovori
+4
4 0
