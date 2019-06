Preiskavo bodo zaključili 8. julija, še prej pogovori z uslužbenci Sove

Komisija DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) je danes ob obeh bivših zunanjih ministrih zaslišala še nekdanjega generalnega sekretarja na zunanjem ministrstvu Tomaža Kunstlja in kot je povedal Tonin, so vsi trije potrdili, da je bila arbitraža vseskozi prioriteta MZZ, "tako v kadrovskem kot finančnem smislu".

Tonin je pojasnil še, da so danes na seji ugotovili še eno neskladje, in sicer v povezavi z izobraževanjem pomembnih predstavnikov vlade in članov projektne skupine, ki so ga izvajali uslužbenci Sove. Drenikova in Erjavec sta po njegovih besedah dejala, da naj bi jim Sova zagotovila, da naj bila komunikacija po stacionarnih telefonih dovolj varna.

"To so v predhodnih pričanjih zanikali vsi direktorji Sove, zato bomo te stvari še dodatno preverili, ker gre za zelo pomembno stvar tudi z vidika delovanja v prihodnje," je dejal Tonin. Napovedal je, da bo komisija zato 8. julija opravila pogovore z uslužbenci Sove, ki so to usposabljanje izvajali.

Ugotoviti želijo, kaj so dejansko govorili ljudem, ki so jih usposabljali. Gre za manjšo skupino, ki jo sestavlja do deset agentov Sove, je še povedal Tonin.

S tem bo Knovs svojo preiskavo v zvezi z arbitražo končal, je še napovedal Tonin. Nato bodo čez poletne počitnice pripravili poročilo, prvi osnutek pa naj bi obravnavali septembra. Nosilo bo oznako zaupno, je še povedal Tonin.

Na novinarsko vprašanje je pojasnil še, da Knovs ni parlamentarna preiskovalna komisija, ki bi ugotavljala politično odgovornost."V zvezi s politično odgovornostjo sem sam dejal, da v takem primeru, ko se je kompromitiral takšen projekt, bi minister za zunanje zadeve moral sprejeti objektivno odgovornost, a to je bila stvar tedanje vladne koalicije," je dejal prvak NSi.

"S politično odgovornostjo se tako ne mislimo ukvarjati. Bistveno je zgolj to, da bomo ugotovili, kaj je šlo v tehničnem smislu narobe, da se je ta kompromitacija sploh lahko zgodila. To je naša osnovna poanta poročila," je dejal Tonin. A v tem poročilu bo"tudi zelo jasno zapisano, kdo je vedel, koga vse je Simona Drenik obveščala", je še dodal Tonin.

Erjavec: Preiskava Knovsa škodi interesom Slovenije

Nekdanji zunanji minister Erjavec je, kot je povedal novinarjem po koncu seje, ponovno zanikal tako vedenje o pogovorih med arbitrom Jernejem Sekolcem in agentko Simono Drenik kot tudi odgovornost za to.

"Celo presenetilo me je, da sta se lahko arbiter in agentka pogovarjala," je dejal sedanji obrambni minister. Izrazil je zadovoljstvo, da je pred komisijo pričal tudi arbiter Sekolec in da je povedal,"da je sam zakuhal to afero".