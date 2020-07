Preiskovalci AVK na Delu, Dnevniku in Večeru

Po naših informacijah so včeraj preiskovalci Javne agencije RS za varstvo konkurence (AVK) ves dan bili na šestih lokacijah, med drugim na upravah časopisnih hiš Delo, Dnevnik in Večer. Šlo naj bi za prijavo na AVK iz septembra lani, ko naj bi Tomaž Drozg, prvi mož Adria Media Ljubljana, prijavil domnevne nepravilnosti pri prijavi spremembe lastniške strukture. Preiskave v povezavi s tem naj bi potekale tudi na podjetju Izberi d.o.o., ki se ukvarja z distribucijo tiskanih edicij na naslove naročnikov, sicer pa gre za hčerinsko podjetje Dela. Omenjeni mediji naj bi nad podjetjem, ki s tiskovinami oskrbuje več kot 2450 prodajnih mest in jih dostavlja na naslove več sto tisoč gospodinjstev, izvajali nadzor brez priglasitve koncentracije. Preiskovalci so med drugim pregledali vsebino računalnikov.

Na Policiji so nam odgovorili, da na navedenih lokacijah niso izvajali preiskovalnih aktivnosti, medtem ko na Javni agenciji RS za varstvo konkurence odgovarjajo, da "postopka, ki je še v teku, zaradi samega interesa postopka ne morejo komentirati".

Kontaktirali smo tudi vpletena podjetja oziroma časopisne hiše, njihove odgovore pa še čakamo.