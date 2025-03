Preiskovalci nesreče na Veliki planini: Vse je mogoče

Služba za preiskovanje letalskih, pomorskih in železniških nesreč in incidentov nadaljuje s preiskavo letalske nesreče na Veliki planini, v kateri je po poročanju švedskih medijev umrl švedski podjetnik in nekdanji politik Carl Lundström.

Preiskovalci letalskih nesreč so nam potrdili, da je preiskava še daleč od konca: "Pomembno pri tem delu se je izogibati začetnih domnev. Kljub temu, da lahko nekaj izgleda logično in jasno, je treba biti odprt za karkoli," so poudarili, medtem ko odkrivajo vzroke nesreče.