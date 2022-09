Preiskovalci niso potrdili sumov nasilja nad ukrajinskimi sirotami pri Postojni

Julija so na centru za socialno delo v Postojni prejeli več anonimnih prijav o tem, da naj bi se ukrajinske vzgojiteljice fizično znašale nad otroki brez staršev, s katerimi so skupaj pribežale z vojnega območja.

Na ministrstvu za delo so se hitro odzvali na prijave. Mediji so takrat poročali, da so se z vodstvom ustanove dogovorili za umik dveh ukrajinskih vzgojiteljic od dela z otroki in da so v Slavino napotili dve slovenski vzgojiteljici.

Preiskava ni potrdila navedb iz prijav. Kriminalisti so na koncu le poslali poročilo o vseh zbranih obvestilih na okrožno tožilstvo v Kopru.

Koordinatorka projekta Cvetka Kernel je povedala, da anonimne prijave niso navajale nobenih imen in da že omenjenih dveh vzgojiteljic niso umaknili zaradi nasilja, sta pa odšli iz Slavine.