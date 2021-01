Preiskovalci NPU obiskali krško komunalno in gradbeno podjetje Kostak

Na območju policijskih uprav Novo mesto in Kranj so v četrtek preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada izvedli večje število operativnih aktivnosti, med drugim pet preiskav stanovanjskih in poslovnih prostorov. Pri izvajanju hišnih preiskav in ostalih aktivnosti je sodelovalo 37 preiskovalcev NPU.

Preiskovalci so med drugim obiskali sedež komunalnega in gradbenega podjetja Kostak iz Krškega. Kot so za 24ur.com pojasnili v podjetju, je predlog za preiskavo na podlagi anonimne prijave podalo Specializirano državno tožilstvo.

"Vodstvo družbe je preiskovalcem predalo vso potrebno dokumentacijo in bo tudi naprej polno sodelovalo z vsemi pristojnimi organi," so zapisali.

Preiskava se je nanašala na projekt Zelene Jarše v Ljubljani, ki je bil zaključen leta 2018. Gre za gradnjo stanovanjske soseske ob Šmartinski cesti, v sklopu katere so zgradili 113 stanovanj in podzemno garažo z več kot 200 parkirnimi mesti. Gre za nasedli projekt propadlega velikana SCT, ki ga je podjetje Kostak dokončalo v sodelovanju z Gorenjsko gradbeno družbo.