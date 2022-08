Preiskovalec letalskih nesreč: Glede na okoliščine se je pilot odločil pravilno

"Glede na okoliščine se je pilot odločil pravilno. Izbral je teren, odločitve ni spreminjal in mu je uspelo," je poudaril Toni Stojčevski. Kot je pojasnil, pilote usposabljajo za primere odpovedi motorja v zraku, zato se v takih primerih odzovejo na podlagi svojih izkušenj in predpisanih postopkov za pristajanje v sili.

Kakšne so okoliščine, ki so pripeljale do odpovedi motorja, bo jasno po zaključeni preiskavi, je dodal. Koliko časa bo ta trajala, še ni jasno. V njej bodo sodelovali s proizvajalcem letala, lastnikom letala in preiskovalnimi organi znotraj EU.