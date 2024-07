Preiskovalka o odvzemih otrok bo za podatke zaprosila porodnišnice

DZ je parlamentarno preiskavo na zahtevo opozicijskih SDS in NSi odredil 22. maja. Zahtevo so podprli tudi v SD, medtem ko so ji v Svobodi in Levici nasprotovali. Menili so namreč, da nabiranje političnih točk pri tako občutljivi temi ni primerno. Sicer pa je vlada društvu ponudila ustrezno pomoč in materialna sredstva za izvajanje pravnih postopkov in preiskave DNK, so poudarili v Levici.

V t. i. trgovini z dojenčki, ki naj bi predvsem v 70. in 80. letih potekala v nekdanji Jugoslaviji, naj bi bilo prodanih več kot 20.000 dojenčkov. Staršem naj bi bilo sporočeno, da so otroci umrli takoj po rojstvu ali nekaj dni kasneje. Niso jih smeli niti videti niti pokopati. Prav tako naj bi bila pomanjkljiva dokumentacija oz. naj bi vsebovala vrsto nedoslednosti, so ob predstavitvi zahteve za odreditev parlamentarne preiskave na seji DZ konec maja dejali v SDS.

Parlamentarna preiskava naj bi po njihovem pričakovanju ugotovila, ali so nosilci javnih funkcij ali funkcij javnega sektorja morda kakor koli vplivali na omenjena dejanja. Hkrati naj bi ugotovila, čigavi interesi so pripeljali do tega, da naj bi prišlo do odvzema otrok. Ugotovili naj bi še povezave med posameznimi nosilci javnih funkcij in njihovo morebitno vpletenost v omenjene primere, pa tudi, ali in zakaj naj bi ti dopustili tovrstne primere in v čigavem interesu.