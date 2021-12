Medvedova komisija zaslišuje Olaja, nato bo na vrsti še Bobnarjeva

Aktualni generalni direktor Policije Anton Olaj je stopil pred preiskovalno komisijo DZ, ki ugotavlja morebitno politično odgovornost nosilcev javnih funkcij, zaradi suma nedopustnega političnega vmešavanja v delo Policije in političnega vplivanja na potek oziroma izid predkazenskih in drugih postopkov. Pričakovati je, da bo moral Olaj odgovarjati tudi na vprašanja o ravnanju Policije na oktobrskih protestih, ki so se sprevrgli v izgrede. Za Olajem bodo zaslišali še njegovo predhodnico Tatjano Bobnar.

Anton Olaj in Tatjana Bobnar. FOTO: Bobo

Nedavno je DZ časovni okvir preiskave razširil, predvsem v luči povečane policijske represije v zadnjih mesecih, je takrat povedal predsednik komisije Rudi Medved (LMŠ). Pričakovati je, da bodo vprašanja o tem letela tudi na Olaja. Medvedove besede so se nanašale zlasti na uporabo prisilnih sredstev Policije zoper protestnike. Največ pozornosti javnosti je verjetno poželo dogajanje na protestu 5. oktobra, ko so policisti precej izdatno uporabili tudi vodni top in solzivec.

Po ugotovitvah nadzora, ki ga je opravilo pet članov komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs), so bili v dveh operativnih centrih Policije v času protesta notranji minister Aleš Hojs, njegov državni sekretar Franc Kangler, državni sekretar za nacionalno varnost v kabinetu premierja Žan Mahnič in generalni direktor Policije Anton Olaj. Petčlanska strokovna komisija, ki jo je po shodu imenoval Olaj, je sicer ugotovila, da so policisti prisilna sredstva uporabili strokovno in zakonito.