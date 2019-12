Preiskovalna komisija bo kazensko ovadila ustavna sodnika Accetta in Kneza

V DZ sta danes potekali dve seji preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab v zadevi Franc Kangler in drugi. Na eni je predsednik komisije Žan Mahnič v družbi ostalih članov komisije kot priči zaslišal nekdanjega poslanca Franca Pukšiča in nekdanjega odvetnika mariborske občine Roka Gerloviča , na drugi, ki je bila delno zaprta za javnost, pa so poslanci sprejeli dodaten dokazni sklep ter sklep, da se kazensko ovadi dva ustavna sodnika Rajka Kneza in Mateja Accetta.

Nadaljeval je, da je bil drugi sklep, ki ga je komisija danes sprejela, ta, da se kazensko ovadi omenjena ustavna sodnika, in sicer na podlagi 288. člena Kazenskega zakonika, ki govori o protizakonitem, pristranskem in krivičnem sojenju. "V javnosti je bilo že obrazloženo, da je sodnik Matej Accetto zaradi svojih dejavnosti že bil kazensko ovaden. Pomenljive so tudi izjave nekdanjega predsednika Ustavnega sodišča dr. Petriča, ki je dejal, da je breme, ki visi nad dr. Accettom težko. Spletni portal Požareport je objavil korespondenco med tem ustavnim sodnikom in člani, predstavniki SMC. Sodnik dr. Accetto je podal neresnične navedbe glede stopnje poznanstva z Mirom Cerarjem in SMC ter skupino oblikovalcev programa SMC," je povedal Mahnič in dodal, da je Accetto svoje sodelovanje pri oblikovanju programa stranke drugim ustavnim sodnikom zamolčal ter da je kot sodnik odločal v sporih, povezanih s stranko SMC. Po besedah Mahniča je tudi pomenljivo, da je SMC v parlamentu tako zelo nasprotovala nastanku te preiskovalne komisije. "SMC je posebej opozarjala na nedopustnost preiskave sodstva, ob tem pa je njihov kandidat za župana Maribora Arsenovič v drugem krogu, ko je premagal protikandidata Franca Kanglerja, to zmago proslavljal skupaj s sodnikom Žirovnikom," je dejal predsednik preiskovalne komisije in dodal, da preiskovalna komisija stoji na trdnem stališču, da bi se ustavni sodnik Accetto moral izločiti iz odločanj zaradi vidne povezave s SMC, kar je ustavnim sodnikom večkrat zamolčal. "Zaradi tega je kompromitiran in ne bi smel odločati o svojih strankarskih prijateljih, vključno z Arsenovičem in sodnikom Žirovnikom," je dejal Mahnič.

"Kar pa se tiče dr. Rajka Kneza, pa je Franc Kangler podpisal izjavo, ki jo bomo priložili ovadbi, in sicer je v času opravljanja funkcije župana MO Maribor, posebej v obdobju od 4.12 2006 do 31.12 2012 sodeloval s Pravno fakulteto v Mariboru in njenim takratnim dekanom dr. Rajkom Knezom. Kangler je v izjavi zapisal, da sta se z dr. Knezom večkrat srečala in govorila o obnovi fasade Pravne fakultete v Mariboru. Kangler je tedanjemu dekanu dr. Knezu predlagal, da se prijavijo na razpis MO Maribor za financiranje obnove fasad v starem mestnem jedru leta 2009. Ker pa je Pravna fakulteta locirana na meji starega mestnega jedra in je zato kot župan izdal negativen sklep za obnovo fasade, obstaja direktna povezava med Francem Kanglerjem in dr. Rajkom Knezom," je povedal Mahnič in dodal, da ker je Kangler kot mariborski župan izdal negativen sklep, ki ni šel v korist Pravni fakulteti, ki jo je takrat vodil Rajko Knez, bi se le-ta moral izločiti kot sodnik in ne bi smel odločati o zadržanju izvajanja zakona in parlamentarne preiskave v zadevah, ki se nanašajo na sodnike in tožilce. "V drugem primeru sodnik Accetto ni odločal, je pa odločal, ko je šlo za sodnike, dr. Knez pa je odločal v obeh primerih," je še povedal Mahnič in dodal, da so člani parlamentarne komisije sklep o vložitvi kazenske ovadbe sprejeli soglasno.

"Besedilo ovadbe je pripravljeno, urediti moramo še nekaj tehničnih podrobnosti in najkasneje danes oziroma jutri bomo ovadbo, vključno s podpisano izjavo Franca Kanglerja, v kakšnem razmerju je bil s sedanjim predsednikom Ustavnega sodišča, nekdaj dekanom mariborske pravne fakultete dr. Knezom, posredovali na tožilstvo," je zaključil Mahnič.