Preiskovalna komisija bo o otroški kardiologiji zaslišala 57 prič

Parlamentarna preiskovalna komisija o ugotavljanju odgovornosti na programu otroške kardiologije in področju nabav medicinske opreme je danes sprejela dogovor o svojem delu in pa dokazne sklepe. Z njimi je določila 57 prič, s katerimi bo opravila pogovor, ter katero gradivo v zvezi z otroško kardiologijo bo zahtevala od 19 pravnih in fizičnih oseb.

Predsednica preiskovalne komisije Jelka Godec(SDS) je v izjavi za medije poudarila, da je bila današnja seja"zelo konstruktivna". Izrazila je pričakovanje, da bodo večino zahtevanega gradiva dobili v mesecu dni, predvidoma v mesecu in pol ali dveh pa bo tokratni prvi nujni seji komisije sledila tudi prva redna seja. Komisija se bo v prvi fazi ukvarjala z otroško kardiologijo, sprejela vmesno poročilo, v drugi fazi pa se bo posvetila nabavi medicinske opreme.

Na seznamu 19 pravnih in fizičnih oseb, od katerih bo komisija zahtevala gradivo v zvezi z otroško kardiologijo, so tudi vlada, ministrstvo za zdravje, Nacionalni inštitut za otroške srčne boleznin (NIOSB), Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana, Komisija za preprečevanje korupcije, Zdravniška zbornica Slovenije, računsko sodišče, Nacionalni preiskovalni urad, specializirano državno tožilstvo in sedem fizičnih oseb.

Kot je pojasnila Godčeva, so med fizičnimi osebami predvsem zdravniki, ki so povezani z otroško kardiologijo, strokovni direktorji ljubljanskega UKC in nekaterih klinik ter varuh človekovih pravic. Med prvimi 57 pričami, ki jih je določila komisija, pa so nekdanji in zdajšnji generalni direktorji UKC, strokovni direktorji UKC ter poslovni in strokovni direktorji nekaterih klinik.

Na obsežen seznam prič je komisija uvrstila tudi domače in tuje zdravnike s področja otroške kardiologije, sodelavce NIOSB ter nekdanje in zdajšnje ministre za zdravje, generalne direktorje Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in predsednike zdravniške zbornice.

Z izjemo poslanske skupine italijanske in madžarske narodne skupnosti je vseh ostalih devet poslanskih skupin v komisijo prispevalo po enega člana, vsak od njih pa ima tudi nadomestnega člana. Godčeva je spomnila, da sta se narodni skupnosti tudi v prejšnjem mandatu DZ odpovedali sodelovanju v zdravstveni preiskovalni komisiji. Predvideno je, da se bo komisija načeloma sestajala ob torkih ob 13. uri.

Sicer so parlamentarno preiskovalno komisijo o ugotavljanju odgovornosti na programu otroške kardiologije in področju nabav medicinske opreme zahtevali poslanci SDS, NSi in SNS, a so konstruktivno sodelovanje v njej na seji DZ 20. decembra lani napovedali tudi poslanci ostalih strank. Pri tem pa so opozorili na možnost politične zlorabe komisije.

Godčeva je tedaj v imenu predlagateljev pojasnila, da želijo ugotoviti, kdo je odgovoren za to, da program otroške kardiologije v ljubljanskem UKC ne deluje kakovostno in varno. Na širšo neučinkovitost javnega zdravstva pa po njenih besedah kažejo tudi nepravilnosti pri nabavah medicinske opreme.