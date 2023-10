Preiskovalna komisija DZ bo zaslišala Bobnarjevo in Lindava

Komisija se bo sicer na nujni seji sestala po daljši preložitvi. Predsednik komisije Miha Lamut je namreč sejo, sklicano v začetku julija, preložil, takrat sta udeležbo odpovedala tako Lindav kot Bobnarjeva.

Namen parlamentarne preiskave, ki jo je DZ odredil februarja, bo med drugim ugotoviti, ali so se člani tretje vlade Janeza Janše in sedanje Roberta Goloba politično vmešavali v konkretne predkazenske in druge postopke in pri tem nedopustno vplivali na delo slovenske Policije.