Virologinja nacionalnega laboratorija: Testi Majbert Pharm niso učinkoviti. Ni se poslušalo stroke

"Vsi kompetentni strokovnjaki smo bili odrinjeni s strani direktorice, ki nam ni dovolila delati na tem področju," je dejala in komisiji predložila email sporočila, ki naj bi to tudi potrjevala. Spregovorila je tudi o virologinji iz Maribora, ki je zato protestni zapustila delovno mesto. "Ker je šlo za preveč politično delovanje vodstva, namesto strokovno. Stroka na NIJZ je zelo odrezana in nima možnosti za pravo sodelovanje," je še zatrdila Paragijeva. "Dokler je bil direktor dr. Eržen, se kaj takšnega ni dogajalo. Vedno se je upoštevalo smernice ECDC, vedno smo se držali strokovnih poti, razen zdaj, pri covidu-19," je dejala.

Direktorica NLZOH Tjašo Žohar Čretnik , ki je bila zaslišana pred njo, je zatrdila, da se na poročilo analize ni nihče pritožil oz. da ni bilo nobenih komentarjev. "Mi smo opazili, da stvari statistično in po smernicah ne držijo," pa je dejala Paragijeva in dodala, da so zato direktorici napisali ostro pismo. Ostro zato, ker jih ni želela poslušati. "Lažno zaupanje v poročilo ima posledice za javno zdravje. Če imamo slabe teste, se bodo naokoli sprehajali lažno negativni ljudje," je poudarila.

Paragijeva je bila z delovnega mesta odpuščena. "Jaz sem bila edina, ki si je kaj upala reči. Zakaj? Ker žiivim za stroko in sem 30 let strokovnjak. Stoke ne smeš nikoli izdati," je dejala in dodala, da je danes zaradi tega ostala brez vsega. Opozorila je, da je zato zdaj na zavodu za zaposlovanje.

"Ko začnemo uvajati določen test, pregledamo WHO, ECDC, PIN mrežo, tega testa ni bilo nikjer," je dejala. "Uporaba neustreznih testov je še kako vplivala na to, da epidemija ni bila obvladana in da je Slovenija tako izstopala. Ne bom rekla da je kriva za vse, ampak za velik del pa," je dejala. Poudarila je, da ministrstvo ni moglo samo postaviti tehničnih zahtev za HAT-teste, saj je zato potrebna stroka, ali nekdo iz NLZOH. Direktorica NLZOH je namreč na svojem zaslišanju navajala, da je zahteve pač postavilo ministrstvo in da NLZOH zanje ne odgovarja, niti jih ne postavlja.

"Poleg tega, ko uvajamo nek resen test, nikoli, ampak res nikoli ne testiramo samo enega testa," je dejala. Poudarila je, da običajno testirajo teste vsaj treh ali štirih proizvajalcev. Kot pravi, so se na seznamu zbranih proizvajalcev znašli tudi testi, ki so ponujali teste z višjo specifičnostjo in občutljivostjo, pa jih NLZOH ni želel sprejeti v verifikacijo. Komu na ljubo? Komu je bilo to v korist? Državljanom ne," je prepričana.

Točka 21 pravi, da mora ponudnik predložiti verifikacijo neodvisnega laboratorija, kjer je bilo narejenih vsaj 300 vzorcev. "Tu je bilo narejenih 273 vzorcev. Od tega je bilo 73 pozitivnih. ECDC zahteva vsaj 100 pozitivnih," je dejala in poudarila, da tudi tej točki ne ustreza. "Ministrstvo je torej NLZOH podalo tehnične zahteve, ki jih je NLZOH poznal. NLZ bi moral reči, da po točki 6., 20. in 21. testi tehničnim zahtevam ne ustrezajo in da ji ne bodo sprejeli v verifikacijo," je prepričana.

Glede navajanja drugačnih kriterijev, ki jih priporoča WHO in so nižji od kriterijev ECDC je Paragijeva dejala, da nismo Slonokoščena obala. "Mi smo Slovenija sredi Evrope. ECDC navaja, da je 80 odsotna občutljivost, a da predlaga, da se uporabi teste, ki so bližje 90. Tudi v dokumentu, v katerega se oni sklicujejo, navaja 90 odstotno specifičnost in občutljivost," je dejala.

"V verifikaciji so na NLZOH gledali tri gene. Za referenčen test so imeli PCR-test, pri katerem so preverjali E gen. Za detekcijo Sars-cov-2 imamo običajno tri gene, test Majbert Pharma pa je imel en gen, in sicer N gen. Ta gen je bil torej drugačen. Ne moremo primerjati dveh različnih genov in na osnovi CT-jev govoriti, da gre za delujoči test, saj sploh nista bila primerjana enaka gena," je dejala in pojasnila, da bi morali primerjati E gen z E genom in N gen z N genom. "Ne moremo mešati jabolk in hrušk," je dodala.

Po komentarjih na tehnične zadeve se je lotila še poročila, ki ga je pripravil NLZOH. "Skupina strokovnjakov navajamo, da to poročilo nima skladnih zaključkov s podatki testiranja," je zatrdila in dodala, da se na to poročilo torej ne moremo zanašati. Zadevo je skušala čim bolj poenostaviti, da bi bila razumljiva tudi laični javnosti.

"Brez simptomnih je bilo le 106 bolnikov, ostali so bili zdravi preiskovanci"

Težave so tudi pri "brez simptomnih preiskovancih", navaja Paragijeva. "Ta definicija manjka, sploh ni definicije brez simptomnih," je dejala. "Ko pogledaš v tabelo ugotoviš, da je bilo brezsimptomnih samo 106 udeležencev, preostalih 1776 pa so bili ljudje, ki niso imeli simptomov in so bili tudi PCR negativni. To so bili torej zdravi preiskovanci in ne brez simptomni bolniki," pravi in dodaja, da so zato vsi sklepi vezani na brez simptmne preiskovance nepravilni.

"Ta verifikacija po našem mnenju, tukaj so mednarodno ugledni virologi in statistiki, ne ustreza," je sklenila in dodala, da so pripravljeni to zagovarjati pred neodvisno strokovno komisijo. "Še najraje mednarodno," je dodala.

Zaslišali tudi direktorico NLZOH Tjašo Žohar Čretnik

Gre že za tretjo sejo, na kateri je komisija razglabljala o finančno neustreznih ukrepih in sumu neopravičenega omejevanja pravic pri izvajanju ukrepov povezanih z epidemijo, je uvodoma dejal Robert Pavšič, predsednik preiskovalne komisije.

Na seji so zaslišali direktorico Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) Tjašo Žohar Čretnik. Žohar Čretnikova je zdravnica specialistka mikrobiologinja, direktorica NLZOH je od julija 2018, članica posvetovalne skupine pa je postala 26. februarja 2021.

Na seji bi morali sicer zaslišati tudi predstojnika Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo medicinske fakultete Univerze v Ljubljani Miroslava Petrovca, nekdanjega ministra za zdravje Tomaža Gantarja, a sta se oba opravičila.