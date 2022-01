Preiskovalna komisija o nabavah zaščitne opreme bo zaslišala Šarca

Namen komisije je med drugim ugotoviti morebitno politično odgovornost nosilcev javnih funkcij za gospodarnost in pravočasnost nabav naročil osebne zaščitne in kritične medicinske opreme. Trenutna vlada namreč trdi, da so jim predhodniki pod vodstvom Marjana Šarca pustili prazna skladišča.

Parlamentarna komisija je doslej med drugim zaslišala takratnega ministra za zdravje Aleša Šabedra, ki je ocenil, da je ministrstvo za zdravje glede na takratne okoliščine in informacije o novem koronavirusu naredilo vse, kar je bilo mogoče.