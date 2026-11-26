"Obstaja namreč resen sum, da so bile v času mandata Roberta Goloba obveščevalno-varnostne službe hudo zlorabljene z namenom diskreditacije političnega nasprotnika oz. konkurenta, vse skupaj pa je imelo vpliv tudi na državnozborske volitve," je navedla poslanka.

Člani parlamentarne komisije bodo ugotavljali, ali sta bili Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (Sova) in Policija uporabljeni za politične namene oz. diskreditacijo političnega konkurenta, kot tudi ali so bile javnosti predstavljene informacije, za katere ni bilo ustreznih dokazov. Preiskovali bodo tudi, ali so bile aktivnosti državnih služb politično usmerjene, ali je bil cilj teh aktivnosti vplivati na javno mnenje in volitve, kdo je pri tem sodeloval in kdo nosi morebitno politično odgovornost, je cilje preiskave, ki so jo zahtevali poslanci Resnici, SDS ter NSi, SLS in Fokus strnila Anja Bah Žibert.

Meni pa, da gre za preiskavo, ki ne rabi politikantstva ali veliko besedičenja, upa pa, da bo javnost lahko izvedela čim več. Kot je spomnila, gre sicer za občutljive vsebine in dokumente z različnimi stopnjami tajnosti.

Že del prve seje je, kot je to običajno, potekal za zaprtimi vrati. Na tem delu so se člani komisije lotili prvih pripravljalnih preiskovalni dejanj in torej začrtali smer delovanja, je povedala Bah Žibertova.

S podrobnostmi o preiskovancih in predvidenimi pričami pa je bila tudi zaradi tajnosti skopa. Danes so se sicer po njenih besedah usmerili zlasti v pridobivanje gradiv, ki bo tudi podlaga za seznam prič. "Glede na vsebino preiskovalne komisije, ki jo poznate, pa verjetno tudi sami veste, kaj ali kdo se bo zagotovo znašel na tem seznamu," je namignila.

Ocenjuje tudi, da jih čaka zahtevno delo. "Zadeve bodo seveda občutljive, včasih ne bo možno vsega vedeti, ampak upam, da bo na koncu toliko poguma tudi s strani ustreznih služb in prič, da bodo to povedali tudi na javnih sejah," je ocenila.

Po zakonodajnem referendumu, na katerem so volivci zavrnili novelo zakona o parlamentarni preiskavi in s tem med drugim ohranili možnost ustavne presoje akta o parlamentarni preiskavi za preiskovance, pa je Bah Žibertova ocenila, da bo lahko "opravičevanje oziroma sklicevanje na te določbe zakona kakšen drug pokazatelj, zakaj nekdo ne upa priti in zakaj se boji vprašanj".

"Ali bodo priče, ki bodo predlagane, imele pogum in prišle ali pa se bodo želele posluževati sodišč. Kako pa meljejo naša sodišča, pa vsi dobro vemo," je dodala. Glede na določene roke in glede na to, "kaj počne ustavno sodišče", torej ni nobene garancije, kako hitro bodo zadeve tekle, a ostaja optimistična, da bodo svoje delo opravili in resnici prišli do dna.

Afero Black Cube pred letošnjimi parlamentarnimi volitvami bo sicer obravnavala še ena preiskovalna komisija, a z drugega zornega kota. Njeno ustanovitev sta zahtevali opozicijski Svoboda in Levica, ki želita raziskati morebiten poskus vplivanja izraelskega podjetja Black Cube na izid marčnih parlamentarnih volitev, pri čemer izpostavljajo zlasti vprašanje tujega vplivanja in naročnika.

Bah Žibert priznava, da bo pri obeh komisijah nekaj podobnosti, a je poudarila, da ne gre za povsem enako vsebino. Zatrdila je tudi, da preiskovalne komisije niso ustanovili s ciljem tekmovanja.

V opoziciji pa medtem nasprotno ustanovitev preiskovalne komisije vidijo kot antipod tisti, ki so jo predlagali sami. "Ni treba biti prav pronicljiv ali politično analitičen. Iz nebes se vidi, da gre za preusmerjanje pozornosti od svojega greha in to je to," je prepričan vodja poslancev Svobode Borut Sajovic. Če kje, je namreč po njegovi oceni prav v zadevi Black Cube jasno, da je šlo za vplivanje na volitve v Sloveniji.

Ocenil je še, da bo tudi preiskovalna komisija, ki so jo predlagali sami, v kratkem začela delo, najverjetneje po decembrskem referendumu o interventnem zakonu.

Tedaj pa bo z delom začela tudi še ena preiskovalna komisija pod vodstvom SDS, in sicer o ogrožanju energetske neodvisnosti države, cenah električne energije in financiranju nevladnih organizacij, ki so jo zahtevali v koalicijskih SDS ter NSi, SLS in Fokus. Vodil jo bo poslanec SDS Aleš Hojs, ki je na današnji novinarski konferenci sporočil, da je prva seja sklicana za 10. december.

O seznamu prič tudi on ni želel špekulirati, na vprašanje, ali računa, da bo med njimi tudi prvak opozicijske Svobode in nekdanji prvi mož Gen-I Golob pa je odvrnil, da je ob preiskavi "tako pomembne družbe v državni lasti, ki jo je imenovani gospod vodil" več kot desetletje, to zanj "jasno in logično". "Sam ne načrtujem, da bi na tej komisiji zasliševali vratarje, snažilke, tretji rang ljudi, ki v teh podjetjih delajo," je ponazoril.