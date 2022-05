Preiskovalna komisija: Aktualna oblast je uničila ugled Policije

V strokovno samostojnost Policije je aktualna oblast posegala tudi z zadnjo novelo policijske zakonodaje, s katero je Nacionalni preiskovalni urad (NPU) postal ena izmed organizacijskih enot uprave kriminalistične policije. S tem je NPU popolnoma izgubil strokovno avtonomnost, meni komisija, poleg tega je bil usmerjan v preiskavo domnevnih organizatorjev protivladnih protestov. Preiskovalna komisija zato "trdno zastopa stališče, da Policija ne more biti del političnega plena po vsakokratnih volitvah".

Aktualna oblast je s svojim menjavami policijskih šefov povzročala razkroj sorazmerno dodelanega kariernega sistema v Policiji. S tem se je ustvarjalo ustavno in zakonsko nedopustno ločevanje tistih, ki so delali strokovno in zakonito, a niso bili deležni privilegijev tistih, ki so bili "servilni politiki in politično nastavljenim šefom". Na tej točki lahko upade operativna sposobnost Policije, posledično pa upadeta ugled Policije in zaupanje javnosti v njeno delovanje, so zapisali v poročilu.

Ugled v javnosti je Policija gradila dolga leta, "vse to pa ji je uspelo zapraviti v manj kot dveh letih. Državljani jo vse bolj doživljajo kot podaljšano roko vladajoče politike, ki je preveč represivno naravnana," še piša komisija.

Raziskava Fakultete za varnostne vede: 'Policisti v glavnem ne zaupajo policijskih šefom'

Preiskovalna komisija se je seznanila še z raziskavo Fakultete za varnostne vede, ki je pod drobnogled vzela odnos policistov in ukrepanje v času pandemije. Izkazalo se je, da policisti v glavnem ne zaupajo policijskih šefom, ker ti slepo sledijo navodilom politike. Policisti se po večini ne strinjajo tudi s pretežno represivnim pristopom do državljanov.

Komisija ob tem še poudarja, da ji zaradi obsežnosti preiskave in obsežnega političnega kadrovanja v Policiji ter poseganja v njeno delo ni uspelo kvalitetno zaključiti svojega poslanstva. Ne seznamu je še mnogo prič, ki ji jih še ni uspelo zaslišati ali se v trenutni politični situaciji niso bile pripravljene izpostaviti z iskrenimi pričevanji, zato predlagajo, naj se delo komisije nadaljuje v novi sestavi DZ.