'Obstaja utemeljen sum, da je Policija po nareku politike prekoračila pooblastila'

Kot je v obvestilu za javnost zapisal predsednik komisije Rudi Medved , "obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da politično motivirano kadrovanje v Policiji poteka permanentno, da se politika permanentno vmešava v strokovno delo Policije, da zaradi tega obstaja utemeljen sum, da je Policija po nareku politike v določenih primerih prekoračila pooblastila, in da zaradi navedenega še naprej upada zaupanje v Policijo."

S sklepom komisije se mora seznaniti še Državni zbor. Preiskovalna komisija je sprejela tudi dokazni sklep, s katerim je razširila nabor prič, ki jih bo povabila na zaslišanje. Komisija bo tako v nadaljevanju med drugimi zaslišala ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška , uslužbenko na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Katarino Bovha , kriminalista Mitjo Nerata in državnega sekretarja za nacionalno varnost Žana Mahniča .

Preiskovalna komisija bo tako z razširitvijo časovnega okvira in prek zaslišanja prič analizirala daljše časovno obdobje morebitnega političnega vplivanja na Policijo. "Preiskovalna komisija bo upoštevala tudi ustrezne analize in odzive ekspertnih skupin civilne družbe in varuha človekovih pravic ter drugih nadzornih organov, predvsem v luči povečane policijske represije v zadnjih mesecih, torej tudi po presečnem datumu, v okviru katerega deluje preiskovalna komisija."

Poudaril je še, da je treba opredeliti daljši časovni okvir delovanja preiskovalne komisije. "Gre za neposredno povezavo med politično-policijskimi ukrepi in posledicami ukrepov, kjer je treba bolj natančno zajeti in obravnavati ustreznost vodenja Policije in političnih vplivov nanjo."