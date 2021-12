Sumljivo financiranje: ne le štiri, SDS naj bi od Madžarov prejel 12 milijonov evrov

Poleg tega je vabilo na zaslišanje prejela tudi prvotna največja lastnica Nove24TV Klavdija Snežič . Gre za soprogo Roka Snežiča , ki je osumljenec policijske preiskave mednarodne mreže za domnevno pranje denarja. Na seznamu so kot priče navedeni še Damjan Damjanovič, Dražen Kuča in Mihael Hočevar . Pred komisijo pa naj bi po poročanju portala Necenzurirano stopila tudi Peter Schatz in Agnes Adamik , madžarska podjetnika, ki sta uradno lastniško obvladovala medijska podjetja iz kroga SDS.

Finančna sredstva naj bi začela iz Madžarske prihajati spomladi 2017, ko je bila SDS še v opoziciji. Janša je takrat prevzel osmi mandat na čelu SDS, na kongres stranke pa je prvič prišel tudi Viktor Orban , madžarski premier in predsednik vladajoče stranke Fidesz. Takrat je televizija Nova24TV uradno prešla v večinsko last treh madžarskih medijskih podjetij iz kroga Orbana in njegove stranke.

Tako visoka nakazila medijem z nizko gledanostjo so zgrešena naložba

Denar iz Madžarske se je tako zadnjih pet let zlival v medije, ki imajo slabo gledanost in obiskanost, kar ekonomsko gledano nima smisla. Vsa nakazila so bila izvedena kot plačilo računov za oglaševanje, ki jih izstavlja Nova24TV. Zneski so po podatkih portala dosegali tudi po sto tisoč evrov, in to za "oglaševanje" podjetij Belfry in Ripost, ki sploh ne poslujeta v Sloveniji.

Nova24TV in Demokracija sta spomladi 2018 začeli na Facebooku in Instagramu objavljati predvolilne oglase stranke SDS. Ker sta medija sredstva prejemala iz Madžarske (brez omenjenih nakazil bi bili podjetji v stečaju), je torej predvolilno kampanjo SDS financiral madžarski denar. Po zakonu o političnih strankah pa teh sredstev ne smejo pridobivati iz prispevkov iz tujine, tudi za kampanjo ne.

Za nadzor poslovanja političnih strank je pristojno Računsko sodišče, ki pa lahko preverja le državljanstvo donatorjev prispevkov na transakcijski račun političnih strank. Nadzora nad vplačili na transakcijske račune družb, v katerih imajo politične stranke ali njihovi člani delež, pa nima.