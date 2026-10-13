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Prej subvencije, zdaj ugodnejše obrestne mere: pripravili smo primerjavo

Ljubljana, 13. 10. 2026 18.59 pred 6 minutami 2 min branja 0

Avtor:
Sandra Boršič Domnik
Polnilnica za električne avtomobile

Bodo ali ne bodo kupci električnih avtomobilov vendarle lahko dobili finančno pomoč pri nakupu? Potem ko so pošle vse subvencije, ki so marsikomu konkretno znižale strošek nakupa avtomobila, se zdaj obeta drugačna oblika pomoči.

V čem je razlika med prejšnjim razpisom in novim načinom? Na kratko – prej subvencije, zdaj ugodnejše obrestne mere. 

Torej konkretno – če je kupec prej dobil subvencijo, ki je znižala strošek nakupa avtomobila tudi za 7800 evrov, naj bi zdaj Eko sklad objavil razpis za kredite, pri katerih bi država sofinancirala obresti pri nakupu električnega avtomobila. Takšna oblika pomoči sicer ni novost. Podoben razpis smo v preteklosti že imeli, takrat s fiksno obrestno mero v višini 3,5 %.

Nov javni poziv naj bi bil po naših informacijah odprt predvidoma čez en mesec in to s podobnimi pogoji in obrestno mero kot prejšnji.

Torej, koliko bi lahko po novem prihranili pri nakupu električnega avtomobila, če smo prej lahko celo 7.800 evrov? Konkretno manj. Pripravili smo primer.

Recimo, da kupimo električni avtomobil za 30 tisoč evrov in plačamo 6000 evrov pologa. Primerjali smo strošek financiranja s povprečno obrestno mero avtomobilskega lizinga in z obrestno mero preteklega razpisa Eko sklada. In rezultat? Po naših izračunih bi lahko tako v petih letih bil mesečni obrok z eko skladom nižji za 33 evrov, skupaj pa bi prihranili približno 2000 evrov. A pozor, to so za zdaj le okvirni izračuni.

Kupci e-avtomobilov bodo pogoje in obrestno mero izvedeli čez en mesec.

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