Prejel je opomin za plačilo pregleda, ki ga sploh ni bilo

Urejena vsa zavarovanja, pregleda ni bilo, prehodnega računa pa tudi ni dobil. Kako je potem mogoče, da je Ivan Pravdič prejel opomin pred izvršbo za pregled, ki se sploh ni zgodil? Poleg tega pa so mu domov poslali še napotnico, ki se ni glasila na njegovo ime.

Mislil je, da je na poseg naročen 20. oktobra, takrat se je tudi odpravil v mariborski UKC. Vendar mu je medicinska sestra razložila, da je na poseg prišel dva meseca prezgodaj in da je v bistvu naročen 20. decembra. Nič hudega sluteč se je odpravil domov.

Nato pa je po pošti prišel opomin pred izvršbo."Nič mi ni bilo jasno, saj jaz 20. oktobra nisem imel nobenega pregleda," je dejal Pravdič. Poleg opomina je dobil položnico za dobrih 45 evrov za ambulantni pregled, in to kljub temu, da ima urejeno tako obvezno kot dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Pred tem ni dobil niti računa za ambulantni pregled. Namesto njega je na njegov naslov priromala napotnica od gospe, ki je sploh ne pozna. Na napotnici pa seveda vsi osebni podatki in tudi na kakšen pregled jo zdravnik napotuje. "Poklical sem gospo, povedal, da sem dobil napotnico za ultrazvok za slikanje abdomna. Spraševala se je, kako je možno, da sem jaz to dobil," je pojasnil Pravdič.

Podatki o zdravstvenem stanju namreč sodijo med občutljive osebne podatke, mariborski UKC pa na vprašanja, kako je možno, da so skrbno varovane podatke o pacientki poslali napačnemu človeku, ni želel odgovarjati, temveč so v bolnišnici dejali, da znotraj ustanove primer raziskujejo.