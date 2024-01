65.000 evropskih evrov za mladinske izmenjave porabili zase

Zaradi utemeljenega suma kaznivega dejanja goljufije na škodo Evropske unije je Urad evropskega delegiranega tožilca v Sloveniji konec decembra na mariborsko sodišče vložil obtožnico. Evropska delegirana tožilka Tanja Frank Eler pove, da so obtožnico vložili zoper eno fizično in zoper pravno osebo, gre pa za društvo in njegovega zakonitega zastopnika.

Obtožnica sicer še ni pravnomočna. V preiskavi je sodelovala mariborska policijska uprava. "Osumljena oseba se je kot predstavnik društva med leti 2019 in 2021 prijavila na tri razpise oškodovane organizacije za dodelitev finančnih sredstev," je povedala predstavnica Policijske uprave Maribor Anita Kovačič Čelofiga.

Društvo je prejelo okoli 65.000 evropskih sredstev, a projektov ni izvedlo, niti ni predložilo končnega poročila. "V preiskavi se pa je potem potrdilo, ne samo da te obveznosti po sporazumih niso bile izpolnjene, temveč tudi da so bila sredstva porabljena v nasprotju z namenom, za katerega so bila odobrena," dodaja Frank Elerjeva.

En del sredstev za plačilo dolgov društva, drugi del pa za osebne namene. Tožilstvo in Policija imena društva in zastopnika ne razkrivata, po naših neuradnih informacijah pa gre za društvo za podporo mladim Romom, katerega zastopnik je Žiga Štajnbaher, sicer nekdanji predsednik Mladega foruma SD in tudi kandidat na državnozborskih volitvah leta 2018.

"Sodelovanje z gospodom Žigo Štajnbaherjem v naši stranki se je že dlje časa nazaj prekinilo oziroma že dlje časa ni naš član. Upam, da bodo organi pregona opravili delo, in verjamem, da bo temu tako in da se bo primerno sankcioniralo, v kolikor to drži. Stranka pa seveda nikakor ni povezana z njegovimi dejanji oziroma aktivnostmi izven stranke," se je odzval predsednik SD Maribor Damjan Cvetko.

Za pojasnila smo prosili tudi Štajnbaherja, ki pa se do zaključka redakcije ni odzval, telefonska številka društva pa ne obstaja več. V primeru pravnomočne obsodbe mu grozi od enega do osem let zapora, društvu pa denarna kazen, zaplemba premoženja in prisilna likvidacija.