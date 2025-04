Račun za parkirnino na drugem koncu države, avto pa doma v garaži

Uporabniki aplikacije za parkiranje Easypark so bili razburjeni, ker jim je aplikacija sporočala, da jim zaračunava parkirnino za različna parkirišča, celo na drugem koncu države, čeprav je bil avto doma v garaži. Iz podjetja so takoj umirjali strasti, da imajo po vsej državi tehnične težave. Zato so morali v aplikaciji Easy Park začasno ustaviti možnost plačevanja parkirnine preko SMS sporočil. So vendarle ugotovili, kaj se dogaja? So uporabnikom aplikacije javljene zneske trgali z računa?