Prejemniki Michelinovih zvezdic: Težje kot pridobiti jo je obdržati

Le uro vožnje stran, v Kromberku pri Novi Gorici, zadnjih petnajst let svojo zgodbo piše Uroš Fakuč iz restavracije Dam, sinoči pa je domov prinesel prvo Michelinovo zvezdico. Fakuč pravi, da se še vedno ni povsem pomiril. Njegova kuhinja je moderno mediteranska, glavna zvezda pa file tune, pečen v sipini skorjici. Nekdanji član mladinske nogometne reprezentance se je kuhanja učil od najboljših. " Največja kuharska izkušnja je bila pri gospodu Markeziju. On je bil prvi chef v Italiji, ki je imel tri Michelinove zvezdice. To je bila šola mojega življenja," je povedal Fakuč.

Staro selo pri Kobaridu je naselje le nekaj kilometrov od italijanske meje. V Hiši Franko ustvarja priznana chefinja Ana Roš , sicer diplomantka mednarodnih odnosov. Nekdanja članica mladinske reprezentance v alpskem smučanju že dve desetletji slalomira med lonci in krožniki, ob tem pa išče perfekcijo okusov in navdušuje gurmane po vsem svetu. Včeraj je kot edina slovenska kuharica dobila dve Michelinovi zvezdici.

Pol ure vožnje dalje po Vipavski dolini pridemo do dvorca Zemono, kjer Pri Lojzetu deluje ubrana 17-članska ekipa Tomaža Kavčiča. Gostinstvo mu je bilo položeno v zibelko, vmes pa je postal še državni podprvak v motokrosu. Zadnjih dvajset let je predan kuhinji, ki je moderno tradicionalna. "Spoštovanje lokalnega, spoštovanje tradicije, samo z nekim modernejšim ’touchem’,"pravi Kavčič, ki si želi, da bi ljudje rekli, da je njegov ocvrti piščanec najboljši. Čestitke po včerajšnji podelitvi ene Michelinove zvezdice kar dežujejo, tudi rezervacij je že več – na prosto mizo je trenutno treba čakati tri tedne.

Vse tri nagrajene primorske chefe povezujejo strast in predanost delu, pa tudi bližina Italije. "Italijani so veliki gurmani in ne hodijo v slabe restavracije,"o tem pravi Fakuč. Ti strogi kritiki so jih zato prisilili k odličnosti, s katero so zasluženo posegli med zvezde.

’Zvezdica ni večna’

Štiri Michelinove zvezdice torej visijo na pročeljih treh primorskih restavracij, po ena pa še v Ljubljani, na Gorenjskem in Štajerskem. Trije mojstri, ki so jih prikuhali svojim restavracijam, prav veliko slavili niso, z nogami ostajajo trdno na tleh. Zvezdica ni večna, pravijo v en glas, še težje kot jo je bilo dobiti, jo bo obdržati. Zato so danes že vihteli kuhalnice in sestavine spreminjali v mojstrovine.

Jorg Zupaniz ljubljanskega Ateljeja je povedal, da ima dan po prejetju zvezdice že vsak svoje zadolžitve, kaj je treba narediti. A nekaj drobnega in sijočega je vendarle drugače – ena zvezdica.

Čeprav čestitke kar dežujejo, kuharski mojstri ostajajo realni. "Michelin je posledica našega dela, ni bil pa cilj. Veseli smo, da smo ga dobili, nismo pa delali na tem, da bi ga, mi smo samo kuhali, tako kot znamo kuhati,"pravi Uroš Štefelin, chef Vile Podvin.