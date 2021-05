Višje pokojnine za nekatere skupine upokojencev

Višja nakazila bo prejelo približno 103.600 upokojencev, od tega dobrih 84.300 prejemnikov zagotovljene pokojnine, dobrih 11.100 upravičencev do zagotovljenega zneska invalidske pokojnine in več kot 8100 prejemnikov najnižje pokojnine. Pokojninski zavod bo za višje zneske na letni ravni namenil 43 milijonov evrov.

Zagotovljena pokojnina, ki predstavlja minimalni znesek za tiste z izpolnjenimi pogoji za starostno upokojitev, bo višja za malenkost manj kot 40 evrov in bo znašala 620 evrov, najnižja pokojnina bo malenkost pod 280 evrov, kar je za 20 do 50 evrov več, kot so znašale najnižje starostne, predčasne in invalidske pokojnine za upokojene v različnih obdobjih, višji znesek invalidske pokojnine pa bo nekaj pod 400 evrov.