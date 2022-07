Prejšnja vlada funkcionarjem izplačala 'odškodnine za neporabljen dopust'

Ministri, državni sekretarji in generalni sekretarji vlade so namreč funkcionarji in imajo že sicer privilegije, ki izhajajo iz njihove funkcije: tako lahko po prenehanju funkcije zaprosijo za nadomestilo plače, 80 odstotkov svoje plače pa prejemajo do enega leta, v tem času pa seveda ne morejo opravljati drugega dela.

Tako naj bi si 50 najvidnejših funkcionarjev Janševe po poročanju tednika ob zadnji funkcionarski plači izplačalo kar 230.000 evrov tega nadomestila, razkriva tednik Mladina . Med njimi so ministri vseh strank bivše koalicije, SDS, Konkretno in NSi: na primer ministra SDS Aleš Hojs in Andrej Vizjak , podpredsednik vlade in predsednik stranke Konkretno Zdravko Počivalšek , pa minister za digitalizacijo Mark Boris Andrijanič , član NSi. Zgolj Počivalšek je iz tega naslova prejel skoraj 15.000 evrov.

Šest ministrov vlade Janeza Janše in še več njenih državnih sekretarjev je to pravico tudi izkoristilo, poroča tednik Mladina. In prav ti ministri, ki so zdaj lahko doma oziroma jim ni treba delati, pa vseeno prejemajo plačo, so si z izigravanjem zakonodaje, namenjene običajnim delavcev in ne funkcionarjem, dali izplačati nadomestilo za neporabljen dopust v zadnjih dveh letih.

Tednik objavlja tudi obrazložitve, ki so jih napisali funkcionarji bivše vlade: vsi s skoraj enakimi besedami navajajo. da so bili izjemno obremenjeni zaradi epidemije in zato niso izkoristili dopusta. Vendar pa med njimi ni ministra za zdravje Janeza Poklukarja, ki je dejansko vodil in sprejemal protiepidemijske ukrepe. Slednji za nadomestilo ni zaprosil, prav tako tudi ne za nadomestilo same plače, temveč se je vrnil v jeseniško bolnišnico.

Počivalšku 14.700, Kustečevi 13.400, Vizjaku pa 12.000 evrov

Najvišjo odškodnino za neizrabljen dopust je po poročanju tednika dobil gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Za 55 dni neizkoriščenega dopusta v letih 2021 in 2022 je prejel 14.700 evrov. Drugo najvišjo odškodnino je prejela šolska ministrica Simona Kustec, za 54 dni neizrabljenega dopusta je prejela 13.400 evrov bruto.

Okoljski minister Andrej Vizjak si je dal izplačati 12.000 evrov za 46 dni neizkoriščenega dopusta, notranji minister Aleš Hojs pa 10.100 evrov za 38 dni neizkoriščenega dopusta. Med prejemniki je mogoče najti še mnoga znana imena bivše vlade, tudi Jelka Kacina in Franca Kanglerja. Več razkriva tednik Mladina v današnji številki.