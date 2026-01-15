Naslovnica
Slovenija

Prejšnji četrtek v hudem mrazu rekorden odjem elektrike

Ljubljana, 15. 01. 2026 13.11 pred 1 uro 1 min branja 32

Avtor:
STA
Sneg v Ljubljani

Potrebe po električni energiji so bile 8. januarja zjutraj največje v zgodovini države. Na izjemno hladno zimsko jutro po vsej državi, ki je sledilo močnejšemu sneženju, je odjem iz prenosnega omrežja med 8. in 9. uro v povprečju znašal skoraj 2300 megavatov (MW), piše v strokovni reviji Naš stik. Prejšnji rekord je bil zabeležen 1. marca 2018.

Prejšnji četrtek je bil do zdaj najhladnejši dan v tej zimi. Sneg je v začetku tedna prekril pretežen del države, vključno s sončnimi elektrarnami, ki posledično niso mogle proizvajati elektrike.

Temperature so se spustile krepko pod ničlo. V Ljubljani je bilo med 8. in 9. uro zjutraj okoli –9 stopinj Celzija, v velikem delu države pa precej pod –10 stopinj oziroma celo blizu –20 stopinj. Toplotne črpalke in drugi električni grelniki so delovali s polno močjo, so v prispevku spomnili v reviji Naš stik.

Jutranji mraz, 8. januar 2026
Jutranji mraz, 8. januar 2026
FOTO: Bobo

In v tej uri je slovensko elektroenergetsko omrežje zabeležilo nov rekord. Odjem iz prenosnega omrežja je po podatkih sistemskega operaterja elektroenergetskega omrežja Eles med 8. in 9. uro tako v povprečju in brez prištetih izgub znašal 2299,7 MW.

Prejšnja rekordna vrednost je segala v 1. marec 2018, ki ga je prav tako zaznamovala kombinacija snežne odeje in zelo nizkih temperatur. Takrat je odjem iz prenosnega omrežja med 12. in 13. uro v povprečju znašal 2228 MW.

elektrika mraz sneg zima

Kje naj spijo hišni ljubljenčki?

Igorja na Dolenjskem niso našli, zadnja sled ostaja telefonski signal

KOMENTARJI32

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Tomvojo
15. 01. 2026 14.40
Še to naj povedo koliko bi se zaradi tega povečala vsota za omrežnino na položnici po tanovem energetskem ropanju sloovc ki bo počasi začel delovat v polnem obsegu, sedaj šele počasi predgrevajo sloovce.
Odgovori
0 0
murate
15. 01. 2026 14.29
Pričakoval bi inf koliko elektrike smo pridelali in toliko porabili ,razlika je toliko...
Odgovori
+0
1 1
Bolfenk2
15. 01. 2026 14.26
Je pa v tej ponoreli rusofobni levičarsko liberalni EU, kjer nam zakone pišejo zeleni teroristi, nujno imeti v hiši še kurišče na drva, ker je samo še vprašanje časa, ko bomo v hudem mrazu vsi brez elektrike kot v Berlinu.
Odgovori
+3
4 1
Prelepa Soča
15. 01. 2026 14.31
Obvezno gašperček, sem že pred 2 leti naredil extra dimnik, kar čez kuhinjsko steno in kupil gašperček, je majhen, vendar bolje, kot nič.... bistveno pa je, da NE POTREBUJE elektrike.
Odgovori
+3
4 1
mrbungle
15. 01. 2026 14.26
Lepo vidna slaba plat fotovoltaike in toplotnih črpalk. Kljub letnim presežkom ne zagotavlja popolne samooskrbe in ob konicah prekomerno obremeni omrežje, pa čeprav je bilo od prejšnjega rekorda postavljenih veliko sončnih elektrarn... Pa kot zanimivost, tega dne je bil prenos plinav SLO tudi preko 2000 MW/h. In veljaki bi plin kar ukinili...
Odgovori
+3
5 2
Gutenberg
15. 01. 2026 14.36
Netmetering NI samooskrba.
Odgovori
+2
2 0
NisemBot
15. 01. 2026 14.25
Slovenija je idealna dežela za mikro hidroelektrarne. Enostavno. Vse lokacije, kjer so bili včasih vodni mlini in žage so že tu in so kot nalašč za postavitev takih elektrarne. Samo kaj ko ne zmoremo drugega kot uvžat pocen kramo iz Kitajske. Fotovoltaika in toplotne črpalne niso dovolj! So sam spet neka shema za hiter zaslužek nekaj posameznikov. Vzor za hidro bi nam lahko bila Norveška... Imamo Litostroj v Lj... Imeli smo vso znanje... pa ni nič!
Odgovori
+5
6 1
NeXadileC
15. 01. 2026 14.20
A dimnikarji še obstajajo?
Odgovori
+0
2 2
murate
15. 01. 2026 14.32
Ne ker jih toplotne ne rabijo.Sem pa zasledil nekje je nek junak z ministrstva za okolje razlagal da imamo 950 000 peči na drva, olje plin.Če dodamo hiše in stanovanja ki se ogrevajo na elektriko potem ima vsak Slovenec 3 stanovanja.
Odgovori
-2
0 2
Prelepa Soča
15. 01. 2026 14.43
Ja, vsako leto pride očistiti dimnik, kamin, centralno peč...
Odgovori
+1
1 0
NeXadileC
15. 01. 2026 14.19
Glih ko jih pitrebujemo, so sončne odpovedale. Čudež.
Odgovori
+3
5 2
Bolfenk2
15. 01. 2026 14.18
Zaradi idijotskih sankcij proti Rusiji sem bil pred 3 leti prisiljen na vrat na nos investirati v toplotno črpalko in sončno elektrarno in odklopiti plin. Ker nas je takšnih verjetno ogromno nam po počasi pozimi razpadel elektro sistem.
Odgovori
+4
5 1
NeXadileC
15. 01. 2026 14.20
Logično.
Odgovori
+3
3 0
Kod.
15. 01. 2026 14.46
Če si nasedu se kar sam sebe po glavi
Odgovori
0 0
kristy76
15. 01. 2026 14.13
Pozabili pa so omeniti, da je prihajalo do izpada električne energije v nekaterih krajih in to večkrat na dan, več dni zapored. Uradna razlaga zaposlenih iz elektro podjetja je bila ta, da so to posledice zelenega prehoda. Vedno več toplotnih črpalk, polnilnic, klim, IR panelov itd...naše omrežje pa nepripravljena in neprilagojena na vse te spremembe. Po eni strani se s prstom kaže na individualna kurišča, ki bodo še kako prav prišla tudi v prihodnosti, po drugi strani se poziva k zeleni energiji za kar pa nimamo niti osnov.
Odgovori
+5
6 1
Podlesničar
15. 01. 2026 14.27
In potem se janezek sprašuje zakaj plačuje omrežnino.
Odgovori
+0
1 1
mojcd
15. 01. 2026 14.13
Se pa hvala bogu vracamo nazaj. Drva se vracajo, dizel avti se vracajo, gramofoni in hifi stolpi se vracajo....ljudje so dognali bistvo zivljenja, to je prezivetje
Odgovori
+7
7 0
Bolfenk2
15. 01. 2026 14.11
Posledica norosti sankcij proti Rusiji. Včasih smo pozimi kurili poceni ruski plin, danes pa drago elektriko na toplotnih črpalkah.
Odgovori
+1
3 2
Podlesničar
15. 01. 2026 14.27
Poceni? Cene se niso dosti spremenile.
Odgovori
+1
1 0
Bad Minton
15. 01. 2026 14.08
Jaz sem vrgel še pet polen v kamin in se pri elektriki prav nič ni poznalo.
Odgovori
+2
4 2
testosteron
15. 01. 2026 13.51
Drva so še vedno zakon,...
Odgovori
+8
8 0
NisemBot
15. 01. 2026 14.10
Pravica uporabe (suhih!) trdih goriv, kot so drva bi morala bit zapisana v ustavi! Če se prvilno kuri je onesnaženja manj, kot če gledaš celotni cikel alternativnih virv ogrevanja. Jaz se ogrevam na lastna drva, ki potuejeo manj kot kilometer v celotnem ciklu uporabe. Toplotna črpalka pa je en nateg iz Kitajske in upam se stavit da 2/3 vseh črpalk ne bo nikoli možno servisirat in bodo na koncu vse končale kotsmeti v našem okolju. Da ne govorim o tem, da so primerne samo za mil zime...
Odgovori
+7
7 0
Arrya
15. 01. 2026 13.43
Po podatkih je Slovenija v letu 2023 porabila 14,4 TWh, medtem ko je bila svetovna poraba 29664 TWh, torej Slovenija porabi 0,5 promile svetovne porabe el energije. Ni neke velike škode na svetovni ravni, če se vsi mi slovenci malo bolj grejemo teh par dni v letu. Fun fact, kitajska porabi v pol dneva toliko elektrike kot Slovenija v celem letu.
Odgovori
+6
6 0
mojcd
15. 01. 2026 14.11
In to je na prebivalca koliko? To je merilo a smo pozresni ali ne, ne kvantiteta
Odgovori
+1
1 0
Gutenberg
15. 01. 2026 13.28
Toplotne črpalke so vklopile dodatne električne grelce in to so kar kW ...
Odgovori
+11
11 0
SpamEx
15. 01. 2026 13.34
pa verjetno se danes marsikod tudi s klimo ogreva
Odgovori
+10
10 0
Prelepa Soča
15. 01. 2026 13.52
Pa z IR paneli tudi dogrevamo.
Odgovori
+8
8 0
mojcd
15. 01. 2026 13.27
Ce soba ni 22 se takoj jamra. Predvsem tisti ki bi radi resevali planet
Odgovori
+8
11 3
mrbungle
15. 01. 2026 14.01
Odvisno, kako teh 22° dosežeš. Recimo jaz v talno spuščam 24-25° in je v prostoru 22°.
Odgovori
+3
3 0
SpamEx
15. 01. 2026 14.07
meni se zdi 19 stopinj čisto ok za pozimi
Odgovori
+1
2 1
mojcd
15. 01. 2026 14.09
Brez energije ni energije, pa ni vazno a so drva, toplotna, strom, briketi.....brez elektrike ti ne bo delal niti talno ker rabi pumpo....samo stacionaren kamin bo delal brez obtoka. Sekanje drv pa je spet poraba resorsev planeta. Clovek pac to rabi za obstoj.
Odgovori
+1
1 0
mojcd
15. 01. 2026 14.10
Drugace v talno spuscam 23 innje prostor 22, izolacija....v estrihu in stenah, oknih
Odgovori
+1
1 0
