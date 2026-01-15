Prejšnji četrtek v hudem mrazu rekorden odjem elektrike

Prejšnji četrtek je bil do zdaj najhladnejši dan v tej zimi. Sneg je v začetku tedna prekril pretežen del države, vključno s sončnimi elektrarnami, ki posledično niso mogle proizvajati elektrike.

Temperature so se spustile krepko pod ničlo. V Ljubljani je bilo med 8. in 9. uro zjutraj okoli –9 stopinj Celzija, v velikem delu države pa precej pod –10 stopinj oziroma celo blizu –20 stopinj. Toplotne črpalke in drugi električni grelniki so delovali s polno močjo, so v prispevku spomnili v reviji Naš stik.