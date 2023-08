Prek aplikacije Poplave 2023 pomoč ponudilo že več kot 10.000 ljudi

Prek v ponedeljek vzpostavljene aplikacije Poplave 2023 je pripravljenost pomagati izrazilo že več kot 10.000 ljudi, številka pa raste iz minute v minuto. Trenutno uprava za zaščito in reševanje povprašuje zlasti po storitvah in materialu za popravilo objektov, cest in druge infrastrukture, je razvidno iz aplikacije.

Ob prijavi v aplikacijo ta uporabniku ponudi nabor storitev in materialnih dobrin, ki jih potrebujejo na v ujmi prizadetih območjih. Tako trenutno najbolj povprašujejo po izvajanju prevozov oseb in materiala, tudi z mehanizacijo in kamioni, ter po traktorski pomoči. Prav tako potrebujejo pomoč pri izvajanju gradbenih in mehanskih del, izvajanju ali popravilih vodovodnih, električnih in plinskih inštalacij, montaži ogrevalnih teles. Na seznamu storitev, po katerih povprašujejo, so še slikopleskarska dela, parketarstvo oz. polaganje talnih oblog, zidarstvo, postavljanje montažnih sten, krovstvo, tesarstvo, fasaderstvo, mizarstvo, kovinarstvo, tudi ključavničarstvo in varovanje premoženja prizadetih območij ter storitev snemanja z dronom. Potrebe se pojavljajo po postavljanju WC kabin.

icon-expand Ponedeljkova sanacija poplavne škode na Prevaljah. FOTO: Aljoša Kravanja

Pri gradbenih in mehanskih delih potrebujejo tako delavce kot vodje operative, tehnike in inženirje. Potrebujejo tudi strokovno pomoč geologov, strokovnjakov za oceno varnosti mostov. Pomoč potrebujejo osebe s posebnimi potrebami, prav tako povprašujejo po pomoči na kmetiji.

Aplikacija Poplave 2023 ni dostopna prek trgovin Google ali Apple Store, temveč gre za prijavni obrazec na spletni strani. Na povezavi https://poplave2023.urszr.si lahko izberete, kakšno pomoč nudite.

Tudi posoja in oddaja materiala Na prizadetih območjih potrebujejo material za gradnjo, gorivo, kmetijsko in gozdarsko opremo, stroje in orodja, zaščitno delovno opremo in material za pomoč kmetom. Ponudnik pomoči lahko material odda ali posodi. Prek aplikacije lahko pomoč ponudijo tudi prostovoljci, lahko se prijavi tudi skupina.