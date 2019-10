PRENOS V ŽIVO: Prek jugovzhodnega Balkana v Slovenijo: razkrinkali združbo tihotapcev

Več informacij o preiskavi, ki je bila uspešno zaključena oktobra letos, bodo podali predstavniki slovenske, hrvaške in italijanske policije, policije Bosne in Hercegovine ter predstavniki Europola.

Ilegalni prehodi meje so vse od uvedbe strožjega nadzora dejavnost v porastu. Prejšnji teden so novomeški kriminalisti uspešno zaključili preiskavo kriminalne združbe, ki je izvrševala kazniva dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države. Pri tem so aretirali domnevnega vodjo kriminalne združbe, ki je tihotapila ljudi in orožje.

Celjski kriminalisti so konec avgusta razkrili kriminalno združbo, ki je prepeljala ali organizirala prevoze za 279 oseb.Kriminalna združba je za prevoznike ilegalnih migrantov uporabljala predvsem osebe z družbenega dna, pogosto pa celo odvisnike od drog.