Pri 18 postal tetraplegik, danes slika z usti, razstavljal je tudi v Louvru

Umetnost je področje, ki omogoča izražanje stisk in želja, hkrati pa presega vse gibalne omejitve, zato se njene pomembnosti zavedajo tudi na rehabilitacijskem centru Soča.

"Vse to likovno področje ima zelo velik vpliv, in sicer na boljšo samopodobo, na pacientovo izboljšanje samozavesti in predvsem tudi za tem likovnim uveljavljanjem tudi širše nekako odpira vrata v svet in odpira vrata tudi v kvalitetnejše življenje," pojasni delovna terapevtka in magistra pomoči z umetnostjo Tanja Štefančič Smisel.

Aktivnosti največkrat potekajo v skupinah, kjer se tistim na rehabilitaciji pridružijo tudi drugi člani društva in bivši pacienti, ki so veliko dosegli na likovnem področju. "Ravno s svojo uspešno zgodbo jih najbolj nagovorijo. To so tisti, ki so res v vsakodnevnem življenju presegli svoje omejitve in tudi nam kažejo eno veliko širino. Se pravi to področje rehabilitacije, ki je vseživljenjski proces in se lahko tudi zelo uspešno nadaljuje tudi v domačem okolju. In tudi odpira nekako vrata v svet," dodaja Tanja Štefančič Smisel.

Eden takih, ki jim je slikanje prav gotovo odprlo vrata v svet, je tudi Vojko Gašperut, ki je po tragični nesreči pri 18 letih svojo strast našel v čopiču in platnu. Leta 2016 je bila njegova slika z naslovom "Trave" razstavljena celo v pariškem Louvru."Na ta način se lahko izražajo čisto enakovredno kot vsi ostali, ki nimajo gibalne oviranosti, lahko se dokazujejo, lahko uspejo, lahko najdejo smisel življenja tudi po recimo okvari ali poškodbi hrbtenjače," pravi predsednica Društva paraplegikov ljubljanske pokrajine Mirjam Kanalec. "Ti zvečer delaš, se do nekje naredi in zjutraj komaj čakaš, da vstaneš, da boš videl, kaj je nastalo, da boš naprej delal. Torej imaš neko veselje do drugega dneva, imaš vzrok, zakaj vstati," pravi slikar Željko Vertelj.

Gre za pomembno prelomnico v življenju. Ne le za tistega, ki se mu to zgodi, ampak tudi za celotno družino in prijatelje, zato so tovrstni dogodki ključni za zagotavljanje kvalitetnega življenja tudi gibalno oviranim. "Današnja predstavitev slikarstva kot možnosti dela rehabilitacije je zelo dobrodošla in smo vedno odprti za tovrstne pobude," še zaključi direktor URI Soča Roman Jakič. Prav prek slike se namreč, kot poudarja tudi slikar Vertelj, lahko preslikamo na drug konec sveta.