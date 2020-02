Prekinili sejo, saj so želeli slišati še več mnenj

Člani odbora iz vrst SDS in NSi so si tako po večurni razpravi zaželeli, da bi pogled na opustitev pregona predstavil tudi vodja Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) Darko Muženič, prej direktor urada za preprečevanje pranja denarja, ki ga na današnji seji ni bilo. Ker na seji ni bilo niti predstavnika NLB, je predsednik odbora Zvonko Černač (SDS) sejo prekinil.

NSi je po besedah Jerneja Vrtovcazahtevala sklic nujne seje odbora na to temo zato, ker so ugotovitve NPU, zaradi katerih je specializirano državno tožilstvo opustilo pregon zoper domnevne storilce zlorabe položaja v primeru Farrokh, zelo nenavadne. Primer sta pod drobnogled vzeli dve preiskovalni komisiji DZ in izdali obširni poročili. Iz njih izhaja, da so bančniki v NLB opustili dolžno ravnanje skrbnega nadzora in zlorabili položaj vsaj pri nekaterih transakcijah, je dejal.

Strokovni sodelavec obeh preiskovalnih komisij DZ na to temo Rado Pezdir je povedal, da je vložil kazensko ovadbo zoper neimenovane kriminaliste, ki so vodili ta postopek. "Podatki iz poročil komisij kažejo na evidentno zlorabo položaja," je bil jasen in spomnil na nekatere ugotovitve poročila. Ob tem je dejal, da so nekateri bančniki vir finančnih tokov zamegljevali, morali pa bi izkazati, od kod prihaja denar.

Začasna vodja specializiranega državnega tožilstva Darja Šlibarje dejala, da je tožilec del predkazenskega postopka v zadevi Farrokh, v katerih so preverjali sum zlorabe položaja bančnikov iz NLB pri domnevnem pranju iranskega denarja v banki, zaključil s sklepom o zavrženju kazenske ovadbe, medtem ko sum preiskave pranja denarja še poteka.

"Državni tožilec je sprejel delno odločitev, in sicer v delu, ki se nanaša na morebitne očitke kaznivega dejanja zlorabe položaja. Odločitev je sprejel v obliki sklepa o zavrženju, ker je tako ocenil zbrane dokaze. Gre za procesni sklep, ki se lahko spremeni. Ko bo končan celoten predkazenski postopek, ki se nanaša na pranje denarja in financiranje terorizma, bo sprejel končno odločitev," je pojasnila.

Njena ocena, da je današnja seja preuranjena, ker postopek ni zaključen, saj niso še zbrali in preučili vseh dokazov, je člane odbora precej razburila. Vsi navzoči člani odbora so namreč izpostavljali, da jih ljudje sprašujejo, kako je to možno po vseh zaslišanjih, raziskovanjih in ugotovitvah preiskovalnih komisij DZ. "DZ je svoje delo opravil, ostali organi pa bodo morali to še dokazati," je izpostavil Jani Möderndorferiz SMC.

"Ne verjamem, da bo končna zgodba kaj drugačna. Prav je, da o tem razpravljamo, saj ob takšnem ravnanju ne smemo zamahniti z roko," je dodal Vrtovec. Tudi Franc Trčekiz Levice je dejal, da lahko deli začudenje nad takšno odločitvijo: "Zgodba se je zgodila, kriv ni pa nihče."Anja Bah Žibert iz SDS ob tem po svojih besedah ni bila žalostna, temveč zgrožena. "Zato je prav, da opozorimo ne samo na to, da stvari stojijo, temveč da gre vse skupaj v negativno smer,"je poudarila.

Direktor pravnega oddelka Banke Slovenije Jurij Žitko je dejal, da je Banka Slovenije po tej zgodbi izvedla reorganizacijo ter v nadzoru bank izrekla ukrepe, po katerih se je s takšnimi transakcijami prenehalo. Vodili so tudi postopek o prekršku, a ga opustili, ker so ocenili, da ne bo uspešen, kar je potrdil tudi podoben postopek v neki drugi banki. "Zato smo tudi predlagali ustrezne spremembe zakonodaje," je povedal.