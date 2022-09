Prekinjenih več cestnih povezav: poplave, udori, plazovi

Po četrtkovem hudem neurju, ki je s seboj prineslo močan veter in obilne količine padavin, se težave nadaljujejo. Dež ne pojenja, reke in hudourniki še vedno naraščajo in poplavljajo ceste ter objekte. Sprožilo se je več zemeljskih plazov. Zaradi vremenskih težav je tako prekinjenih več cestnih povezav.

V Ljubljani je zaradi poplavljenega cestišča zaprta Zaloška cesta pri železniškem podvozu. Cestišče je poplavljeno tudi na relaciji Logatec - Žiri, kjer je zaprt odsek Brekovice - Žiri. icon-expand Plaz poškodoval cesto na Kobariškem FOTO: Gasilska Enota Kobarid Cesta Most na Soči - Kozaršče je zaprta zaradi udora cestišča, obvešča Prometno-informacijski center. Prav tako je zaradi udora cestišča pri Kobaridu zaprta tudi cesta Žaga - Kobarid. Za osebna vozila je tam obvoz urejen po lokalni cesti mimo kampa, za ostala vozila obvoza ni. Na cesti Žaga - Kobarid je pri Srpenici zaradi zemeljskega plazu promet urejen izmenično enosmerno. Zemeljski plaz se je sprožil tudi na cesti Žaga - Učja zaradi česar je cestna povezava prekinjena. Enako tudi cesta Petrovo Brdo - Podrošt, ki jezaradi plazu zaprta pri Podroštu. Ponekod je zaradi padavin na cestah lahko večja količina vode. Prilagodite hitrost razmeram na cesti!