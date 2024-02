Preklic soglasij: kako se bodo organizirale zdravstvene ustanove?

Zdravniki, ki so se odločili, da bodo umaknili svoja soglasja za nadurno delo, bodo odslej delali največ 48 ur tedensko in ne več kot 16 ur neprekinjeno. Kot je že pred mesecem dni pojasnil predsednik Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Fides Damjan Polh, je to v skladu z evropsko direktivo o delovnem času, ki tudi Sloveniji narekuje, da se delo ureja v okviru 40 + 8 ur tedensko. Ob tem je dodal, da je šlo za nujen ukrep, ki so ga morali sprejeti zato, da opozorijo, "da si ta vlada sploh ne želi nobenih sprememb v zdravstvu".

Razložil je, da so doslej stavkali od ponedeljka do petka, saj da so bila ob sobotah in nedeljah dežurstva, delala so se nujna stanja. Z umikom soglasij pa prehajajo na sedemdnevni delovnik, kar pomeni, da se bodo vanj štele tudi ure, opravljene ob sobotah in nedeljah, je pojasnil. To bi lahko povzročilo težave predvsem na oddelkih, kjer je zdravnikov malo in bo torej težko vzpostaviti neprekinjen delovni čas. Dodal je, da je naloga zdravstvenih zavodov, da urnike sestavijo tako, da se prilagodijo umiku soglasij.