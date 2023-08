Preklicana evakuacija Koroške Bele

Za osebe, ki potrebujejo posebno in zdravstveno nego, je bila namestitev organizirana v Domu Franceta Bergelja na Jesenicah.

Pri evakuaciji so sodelovali tudi policisti, so sporočili s Policijske uprave Kranj. Policisti so aktivno sodelovali v operativnem štabu, zavarovanju vstopnih točk zaprtega območja in nudenju pomoči prebivalcem pri zapuščanju svojih domov. Čez noči so opravljali kontrolo območja in objektov, ki so bili prazni, zaradi varnosti premoženja in preprečevanja morebitnih vlomov ali drugih kaznivih ravnanj.