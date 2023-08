Prekmurci obeležujejo dan združitve z matičnim narodom

Prekmurke in Prekmurce je v poslanici nagovorila tudi predsednica države Nataša Pirc Musar . "17. avgust 1919 je v našo narodno zavest zapisan kot eden izmed velikih dni za prihodnost Slovenije. Po prvi svetovni vojni in stoletjih tuje oblasti ste Prekmurke in Prekmurci s plebiscitarno večino naposled združili tok svoje usode z matičnim narodom. Zaokrožitev nacionalnega ozemlja v tem delu Slovenije je bila eden od najpomembnejših korakov na poti k združitvi slovenskega naroda in osamosvojitvi, ki se je sklenila leta 1991," je povedala.

"Pestrost, kulturna raznolikost in večnarodnost za vas nikdar niso bile ovira. So del večstoletnega značaja te regije in dediščina ljudi, ki so svoj obstoj utemeljili na skupnih vrednotah," je še dejala in dodala, da več kot stoletje po združitvi Prekmurje ostaja regija sožitja in sobivanja ter čezmejnega sodelovanja, ki je zgled Evropi in svetu ter vsem nam. "Na to smo izjemno ponosni," je še pripomnila in sklenila, da Slovenija brez Prekmurja in brez Prekmurk in Prekmurcev preprosto ne bi bila popolna.

Letošnja osrednja regijska proslava bo potekala v občini Lendava

Vmesne, osrednje regijske proslave prekmurske občine pripravljajo same. Letošnja bo prvič potekala v občini Lendava, ki je tudi organizator. Praznik obeležujejo po celotnem Prekmurju. Med drugim bodo ta dan obeležili tudi v Beltincih, kjer bodo danes imeli slavnostno sejo občinskega sveta s podelitvijo priznanj. Naziv častni občan naj bi prejel v Beltincih rojeni slovenski glasbenik Vlado Kreslin.

Državni praznik dan združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom je spomin na dan, ko je Prekmurje po določilih pariške mirovne konference leta 1919 pripadlo takratni Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. Prekmurski Slovenci so bili takrat po stoletjih znova združeni z matičnim narodom.

Ob koncu prve svetovne vojne je Prekmurje 12. avgusta 1919 zasedla jugoslovanska vojska, 17. avgusta pa je na množičnem ljudskem zborovanju v Beltincih oblast predala civilnemu upravitelju.