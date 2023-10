Prek Podgorice evakuiranih še 17 Slovencev

Medtem ko spopadi med Izraelci in Palestinci ne pojenjajo, se vse več tujih državljanov odloča zapustiti Bližnji vzhod. Med njimi je zaenkrat pomoč poiskalo 41 slovenskih državljanov, ki so se obrnili na veleposlaništvo v Tel Avivu in MZEZ.

Po podatkih ministrstva se je v Slovenijo v lastni režiji vrnilo 16 državljanov, ki so se na pot odpravili večinoma s komercialnimi leti. Potrdili pa so nam tudi informacijo, da je na evropska tla prispela še ena skupina slovenskih državljanov, tokrat s pomočjo Črne gore. "Danes v zgodnjih jutranjih urah je bil izpeljan tudi let v organizaciji zunanjega ministrstva Črne gore, na katerega smo po predhodnem dogovoru s črnogorskimi oblastmi uspeli vkrcati 17 slovenskih državljanov," so sporočili iz MZEZ.

Skupno je v Podgorico priletela 101 oseba. Na letalu so bili ob državljanih Črne gore še potniki iz osmih držav, ob slovenskih še iz Hrvaške, Albanije, s Srbije, Severne Makedonije, z ZDA, s Švedske in Kosova, je sporočila vlada v Podgorici.

Slovensko veleposlaništvo v Podgorici jim pomaga pri njihovi nadaljnji poti iz Podgorice v Slovenijo. Ministrstvo ostaja v stiku še s preostalimi sedmimi državljani, ki so jih kontaktirali.