Čez Slovenijo tihotapili migrante, zaslužili skoraj 400.000 evrov

Koprski kriminalisti so v začetku leta 2022 identificirali delovanje organizirane kriminalne združbe, v kateri so delovali državljani Albanije, Kosova in Severne Makedonije. Obstajali so utemeljeni razlogi za sum, da se je 17 oseb združilo v kriminalno organizacijo, ki je za plačilo tihotapila nezakonite migrante. Tihotapili so državljane Bangladeša, Turčije in druge tujce, ki niso izpolnjevali pogojev za vstop in bivanje na območju Slovenije, EU in schengenskega prostora.

V dalj časa trajajoči kriminalistični preiskavi so sodelovali koprski kriminalisti in italijanski varnostni organi (kriminalisti Squadre Mobile iz Trsta) ob pomoči hrvaških varnostnih organov iz PU Istarska.

Moški so bili obsojeni na zaporne kazni od enega leta do dveh let in deset mesecev. Prav tako so jim izrekli izgon iz države za obdobja od dveh do treh let ter denarne kazni.

Na območju Slovenije so med kriminalistično preiskavo prijeli pet članov združbe, in sicer 30-letnega državljana Albanije (odrejen pripor, kazen že prestal), 29-letnega državljana Kosova (odrejen pripor), 43-letnega državljana Kosova (odrejen pripor, še vedno prestaja kazen – italijanski varnostni organi so zoper njega podali evropski nalog za prijetje in izročitev), 20-letnega državljana Kosova (odrejen pripor, še vedno na prestajanju zaporne kazni) in 19-letnega državljana Albanije (odrejen pripor, še vedno v zaporu).

28. aprila je republiško državno tožilstvo iz Trsta na okrožno tožilstvo v Kopru podalo evropski preiskovalni nalog, s katerim so slovenske varnostne organe zaprosili za posredovanje in odstop celotne dokumentacije, vezane na preiskavo, kot tudi izmenjavo fotografij in drugega dokaznega gradiva.

Zoper člane združbe je bila uvedena kriminalistična preiskava, v sklopu katere so na ozemlju Slovenije kriminalisti uporabili tudi prikrite preiskovalne ukrepe. Italijanski varnostni organi so preiskavo začeli že oktobra 2021.

Pretihotapili najmanj 152 migrantov, zaslužili najmanj 394.000 evrov

Za tihotapljenje migrantov so kriminalci uporabljali svoja osebna vozila in najeta vozila pri različnih podjetjih, sorodnikih in prijateljih. Med prevozi čez Slovenijo so vedno uporabljali spremljevalno vozilo z namenom opozarjanja na prisotnost morebitnih policijskih patrulj. Prav tako so člani združbe nezakonitim prebežnikom na točke prevzema dostavljali hrano, pijačo in sveža oblačila. 11. marca lani je prevoznik migrantov v Kopru tudi bežal pred policijskimi patruljami in pri tem zapeljal s cestišča ter poškodoval vozilo organizatorja, 23-letnega Albanca z območja Trsta.

V času preiskave je združba čez ozemlje Slovenije v Italijo pretihotapila oz. skušala pretihotapiti najmanj 152 nezakonitih migrantov (državljani Turčije, Bangladeša, Iraka in Sirije). Na ozemlju Slovenije so jih prijeli 69.

Po ocenah kriminalistov je združba s tihotapljenjem zaslužila najmanj 394.000 evrov, pri čemer so si člani zaslužek delili glede na vlogo v kriminalni organizaciji. Cena za posamezen prevoz od BiH do Italije je sicer znašala okoli 3500 evrov na osebo. Prevozniki so za uspešno opravljen prevoz prejeli okoli 300 evrov, medtem ko so t. i. peš vodiči prejeli okoli 400 evrov po osebi.

Slovenija ostaja tranzitna država

Kot so poudarili na Policiji, je problematika nedovoljenih migracij ena od prednostnih nalog slovenske policije. Pri tem sodelujejo z Europolom in sosednjimi državami ter z vsemi drugimi. Slovenija na balkanski poti še vedno ostaja tranzitna država, nedovoljene migracije pa so usmerjene proti Avstriji, Italiji in drugim državam EU.

Po podatkih Policije trend tihotapstva ljudi ob vstopu Hrvaške v schengen bistveno ne odstopa od zaznane problematike preteklih let. V letu 2022 je Policija obravnavala 242 dogodkov, v katerih je bil prijet 301 tihotapec z ljudmi skupaj z 2187 nezakonitimi migranti. Letos je Policija obravnavala 158 dogodkov, prijeli so 179 tihotapcev in 961 migrantov.