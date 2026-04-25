Slovenija

Prekomerno obremenjeni, s simptomi depresije in anksioznosti

Ljubljana, 25. 04. 2026 07.00 pred 1 uro 3 min branja 2

Avtor:
Barbara Bašić
Zdravnica

Vsak tretji zdravstveni delavec v Evropi poroča o simptomih depresije ali anksioznosti, sta pokazali evropski raziskavi, v katerih so sodelovali tudi slovenski zdravniki in medicinske sestre. Predvsem so na udaru mladi zdravniki – specializanti, ki so prekomerno obremenjeni, posledice pa so težave v duševnem zdravju in izgorelost. Veliko jih celo razmišlja, da bi zapustili oziroma zamenjali poklic. Je tako tudi v Sloveniji?

264 slovenskih specializantov je sodelovalo v raziskavi, ki je pokazala, da v povprečju delajo 54 ur na teden, 62 odstotkov jih opravlja 24-urne izmene, v povprečju imajo pet nočnih izmen na mesec. Skoraj tretjina jih ne izkoristi vsaj štirih tednov letnega dopusta. Kar 92 odstotkov sodelujočih slovenskih specializantov je v zadnjem letu delalo več, kot je predvideno v njihovi pogodbi o zaposlitvi, skoraj polovica teh pa za dodatne ure ni bila plačana.

"Specializanti so eni od prvih na bojni liniji oziroma najbolj izpostavljenih v zdravstvenem sistemu," razlaga anesteziologinja Polona Gams Brulc iz združenja Mladi zdravniki Slovenije.

Raziskavo so opravili v 26 evropskih državah in sodelovalo je 6165 specializantov – rezultati pa so zaskrbljujoči. Mladi zdravniki v Evropi v povprečju delajo 57 ur na teden, kar presega pogodbeno povprečje 40 ur in tudi omejitve direktive EU o delovnem času, ki znaša 48 ur tedensko.

"Gre za neurejeno delovno okolje s slabimi delovnimi pogoji, pretirano delovno obremenitev na delovnem mestu, preveč ur ..." našteva Gams Brulčeva.

Raziskava je pokazala še, da imajo mladi zdravniki v povprečju le še šest dni počitka na mesec. "To pomeni, če ima mesec 30 dni, gredo 24-krat v službo. Največ (prostih) dni imajo na Nizozemskem, v Estoniji, Švici – celo osem do devet dni, najmanj pa v Latviji, Grčiji in Malti, samo štiri do pet dni na mesec," ponazarja.

Privlačnost zdravniškega poklica kot karierne poti je ogrožena, specializanti svoje pogoje specializacije dojemajo kot nevarne, dolgoročno nevzdržne in nezdružljive z osebnim zadovoljstvom.

"Vsak tretji zdravstveni delavec, sodelujoč v raziskavi, je poročal o simptomih verjetne depresije. Vsak četrti o simptomih anksioznosti," pravi specialistka družinske medicine Alenka Bahovec. "10 odstotkov jih misli na samopoškodovanje ali ima celo samomorilne misli."

Slovenija je na petem mestu, kar se tiče pogostosti depresije med zdravstvenimi delavci, in če tega ne začnemo reševati zdaj, morali pa bi že včeraj, smo vse bližje kolapsu zdravstvenega sistema, dodajajo Mladi zdravniki Slovenije.

"Težave z duševnim zdravjem vodijo v bolniški stalež, zapuščanje poklica. Kar pomeni breme za ostale, ki še ostanejo zaposleni – so potem oni bolj ogroženi, da se njihovo duševno zdravje poslabša. In potem se ta začaran krog poglablja," dodaja Bahovčeva.

"Jaz sem tako stara zdravnica, da se spomnim zelo drugačnega vzdušja zdravstva in umeščenosti v družbo. Ampak to ne velja samo za Slovenijo, to velja tako rekoč za celo Evropo," pa pripoveduje psihiatrinja Maja Rus Makovec.

Ker če sistem pričakuje od specializanta, da bo podaljšal delo in da bo to naredil zastonj, je to zelo nehumano, dodaja. To lahko naredi na več načinov: ali ga bo prisilil, izsilil, ali pa mu bo vzbujal občutek krivde, kar ni pošteno. "Biti preutrujen pomeni, da naš prefrontalni korteks, tisti del možganov, kjer se ljudje samopomirimo, zberemo, ne deluje dobro," razlaga psihiatrinja.

Sogovornice zaključijo, da je odgovornost odločevalcev, da zdravstvenim delavcem uredijo pogoje dela, saj je v korist vseh nas prebivalcev, da imamo zdravnike, ki so kompetentni in bodo lahko dolgo časa delali v tem poklicu.

Zavrzite ali vrnite: v čevapčičih našli žveplov dioksid

Pred prazniki opozorila: vožnja z avtodomom zahteva posebno previdnost

KOMENTARJI2

Koronavirusovec
25. 04. 2026 08.29
anksioznost je v modernem svetu vse preveč posplošena. V marsikaterih primerih je anksioznost v resnici samo visoka inteligenca, ki ni merjena z navadnimi iq testi. Ko se zavedaš okoli sebe dovolj okolice začneš predpostavljat kaj če se zgodi to, kaj če se zgodi ono, kako bom reagiral? to je vse odraz visoke inteligence, ki je pogosto zamenjana z anksioznostjo
Bassettt
25. 04. 2026 08.03
Vse izmerjeno, zabeleženo. Kaj bodo naredili? To je sedaj problem. Itak, da neživljenjsko in sami bi morali biti zgled
bibaleze
Portal
Na zunaj je bilo vse stabilno, a vedno sta si želela več
Le 4 črke, pa toliko skrivnosti: to ime osvaja tudi pri nas
Le 4 črke, pa toliko skrivnosti: to ime osvaja tudi pri nas
Kako igranje šaha koristi otrokom in mladostnikom?
Kako igranje šaha koristi otrokom in mladostnikom?
Ovseni mafini brez sladkorja: zdrava malica za malčke
Ovseni mafini brez sladkorja: zdrava malica za malčke
zadovoljna
Portal
Skoraj je prišlo do poljuba pred vsemi
Dnevni horoskop: Karizma levov bo sijala, škorpijoni bodo magnetični
Dnevni horoskop: Karizma levov bo sijala, škorpijoni bodo magnetični
3 spomladanski stajlingi, ki smo jih opazili na ulicah Ljubljane
3 spomladanski stajlingi, ki smo jih opazili na ulicah Ljubljane
Igor Mikič iskreno o svoji mami
Igor Mikič iskreno o svoji mami
vizita
Portal
To, kar mislite, da je zdravo, lahko v določenih primerih obremeni prebavo
6 zvokov telesa, ki jih ne smete ignorirati (in kaj pomenijo)
6 zvokov telesa, ki jih ne smete ignorirati (in kaj pomenijo)
Zakaj pitje vode na prazen želodec ni vedno zdrava navada
Zakaj pitje vode na prazen želodec ni vedno zdrava navada
Ali ženske po 60. letu potrebujejo dodatke železa?
Ali ženske po 60. letu potrebujejo dodatke železa?
cekin
Portal
Skrivnost najbogatejše igralke na svetu: Premožnejša od Brada Pitta in Tom Cruisa skupaj
Od zvezdnika do krovca: zakaj zvezdniški status Johnu Hendyju ni prinesel bogastva?
Od zvezdnika do krovca: zakaj zvezdniški status Johnu Hendyju ni prinesel bogastva?
Znamenja, ki običajno obogatijo tik pred upokojitvijo
Znamenja, ki običajno obogatijo tik pred upokojitvijo
Zakaj vse več ljudi izbira ta račun za svoj denar?
Zakaj vse več ljudi izbira ta račun za svoj denar?
moskisvet
Portal
Ko je posnela prvi erotični prizor, je imela samo 22 let
Zato hujšanje z leti postaja vse težje (in 5 glavnih razlogov, ki jih večina spregleda)
Zato hujšanje z leti postaja vse težje (in 5 glavnih razlogov, ki jih večina spregleda)
Pri 11 letih že v McLarnu: kdo je Harry Williams, novi čudežni otrok F1?
Pri 11 letih že v McLarnu: kdo je Harry Williams, novi čudežni otrok F1?
Se tudi vi že veselite simpatičnega Lada Bizovičarja?
Se tudi vi že veselite simpatičnega Lada Bizovičarja?
dominvrt
Portal
Ta zelenjava iz vašega vrta očisti kuhinjo bolje kot čistila
Raje enkrat dobro kupi kot dvakrat poceni: ali to pravilo še vedno velja pri opremljanju doma?
Raje enkrat dobro kupi kot dvakrat poceni: ali to pravilo še vedno velja pri opremljanju doma?
Naravno izboljšanje tal: rastline, ki obogatijo prst brez gnojil
Naravno izboljšanje tal: rastline, ki obogatijo prst brez gnojil
Zakaj psi spomladi bruhajo: kdaj je to normalno in kdaj nevarno
Zakaj psi spomladi bruhajo: kdaj je to normalno in kdaj nevarno
okusno
Portal
To je razlog, da vam palačinke nikoli ne uspejo tako kot v restavraciji
5 sladic, ki jih pripravimo v soboto in jih jemo ves vikend
5 sladic, ki jih pripravimo v soboto in jih jemo ves vikend
Najbolj rahel kruh, ki ga lahko spečete doma (in ostane dolgo svež)
Najbolj rahel kruh, ki ga lahko spečete doma (in ostane dolgo svež)
Nedeljsko kosilo iz enega pekača: hitro, sočno in popolno za pomlad
Nedeljsko kosilo iz enega pekača: hitro, sočno in popolno za pomlad
voyo
Portal
Hobit: Smaugova pušča
Michael Jackson pred sodiščem
Michael Jackson pred sodiščem
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
