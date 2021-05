Prekrašni kolački za prekrašne trenutke

PreKrašni kolački zagovarjajo ljubezen in strpnost, zato so v različnih okusih in različnih barvah, da zadovoljijo najbolj prefinjene brbončice. V svetu, ki spodbuja odličnost, hitrost in nenehno potrebo po doseganju še večjih in boljših ciljev ter vlaganju v prihodnost, PreKrašni poudarjajo, da je čas, da se vsi vsaj za trenutek ustavimo v tej, edinstveni, sedanjosti in uživamo v trenutku, PreKrašnem trenutku. PreKrašnost je občutek, ko si sproščen, ko ni več pomembno, ali na sestanek zamujaš dve minuti, ali se barva majice ujema z vzorcem na čevljih in ali je tvoja nova bela srajca umazana z malo fine in okusne čokolade. V novem svetu PreKrašnega trenutka se sprijaznimo z dejstvom, da je bela srajca kot nalašč za madeže in da, če je na njej že madež - naj bo sladek madež, s čokolado ali brez. PreKrašnost je nekaj, kar si vsak posameznik izbere sam, in tu pridejo PreKrašni kolački, da nas opomnijo, da je v vsakem trenutku mogoče najti nekaj pozitivnega - tisti PreKrašni trenutek, ko dojamemo, da je življenje lepo, da ni treba komplicirati in da je preprostost pot do miru in sreče.